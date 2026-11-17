Ο Λευτέρης Αυγενάκης επαναφέρει την ιδέα για πίστα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, την οποία είχε παρουσιάσει και το 2023.

Την πρόταση δημιουργίας πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού στον χώρο του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» επανέφερε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Η τοποθέτηση αφορά τη μελλοντική αξιοποίηση της έκτασης, μετά τη μεταφορά της αεροπορικής λειτουργίας στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Μιλώντας στον Politica 89,8, ο βουλευτής Ηρακλείου πρότεινε να εξεταστεί η κατασκευή εγκατάστασης με προδιαγραφές που θα επέτρεπαν τη φιλοξενία αγώνων MotoGP. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν παρουσιάστηκαν προϋπολογισμός, χρηματοδοτικό σχήμα ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η ίδια πρόταση από το 2023

Η ιδέα είχε παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Απρίλιο του 2023, όταν ήταν υφυπουργός Αθλητισμού, σε ημερίδα για τον τουρισμό και τον αθλητισμό στο Ηράκλειο. Και τότε αφορούσε τη δημιουργία πίστας στον χώρο του αεροδρομίου, μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου στο Καστέλλι.

Στην πρόσφατη επαναφορά της, ο Αυγενάκης υποστήριξε ότι η αξιοποίηση του υφιστάμενου αεροδιαδρόμου και των κτιρίων θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος κατασκευής. Επικαλέστηκε επίσης πιθανές χρήσεις για δοκιμές οχημάτων και εκπαίδευση οδηγών, καθώς και την προσέλκυση επισκεπτών εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώθηκαν χωρίς να συνοδεύονται, στη συγκεκριμένη παρουσίαση, από κοστολογημένη μελέτη.

Ανοιχτό το ζήτημα της αξιοποίησης

«Δεν το βάζω στο τραπέζι επιτακτικά, το βάζω ως μια εναλλακτική λύση, η οποία δοκιμασμένα έχει αποδώσει καρπούς», ανέφερε. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ συλλογικής απόφασης για το μέλλον της έκτασης και εξέφρασε διαφωνία με την προοπτική δημιουργίας εργατικών κατοικιών στο συγκεκριμένο παραλιακό μέτωπο.

Η δημόσια τοποθέτηση επαναφέρει, επομένως, μια πρόταση αξιοποίησης που είχε διατυπωθεί πριν από περίπου τριάμισι χρόνια. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν προσδιορίζουν φορέα υλοποίησης, εγκεκριμένη χάραξη ή διαδικασία κατασκευής. Αντίστοιχα, δεν ανακοινώθηκε συμφωνία για την ένταξη αγώνα στο ημερολόγιο του MotoGP.