Έλα στον κόσμο της BMW Motorrad με το Zero2Ride Next

Ένας κόσμος πάθους, δυναμισμού, ποιότητας και απόλαυσης της οδήγησης σε περιμένει να τον ανακαλύψεις: αυτός της BMW Motorrad. Η απόκτηση της δικής σου μοτοσικλέτας BMW γίνεται πιο προσιτή από ποτέ χάρη στο πρόγραμμα Zero2Ride Next.

BMW πιο εύκολα από ποτέ με το Zero2Ride Next

Τεχνολογικά προηγμένες, συναρπαστικές στην οδήγηση και με εντυπωσιακή σχεδίαση, οι μοτοσικλέτες BMW αποτελούν το όνειρο κάθε συνειδητοποιημένου μοτοσικλετιστή. Αυτό το όνειρο μπορεί να πλέον να γίνει πραγματικότητα, χάρη στο νέο, προωθητικό πρόγραμμα χρηματοδότησης Zero2Ride Next.

BMW F 900 GS & F 900 GS Adventure.

Με 0% ονομαστικό επιτόκιο, προκαταβολή 50% και διάρκεια χρηματοδότησης 12 μηνών, η είσοδος στον κόσμο της BMW Motorrad γίνεται πιο προσιτή, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους λάτρεις των δύο τροχών να απολαύσουν τη δυναμική εμπειρία οδήγησης και την premium ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

BMW C 400 GT

Ποια μοντέλα μπορούν να γίνουν δικά σου με το Zero2Ride Next

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Zero2Ride Next, είναι διαθέσιμο για μια μεγάλη γκάμα μοτοσικλετών BMW, ώστε να επιλέξει κανείς αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Σκούτερ, σπορ, touring, αλλά και adventure μοντέλα μικρού και μεσαίου κυβισμού, σε περιμένουν για να τα κάνεις δικά σου.

Πιο συγκεκριμένα, οι μοτοσικλέτες BMW που αφορά το πρόγραμμα είναι οι εξής: C 400 X, C 400 GT, F 450 GS, F 800 GS, F 900 GS & F 900 GS Adventure, F 900 R & F 900 XR.

BMW F 900 R & F 900 XR.

Δες σήμερα κιόλας όλες τις επιλογές σου στο Επίσημο Δίκτυο Εμπόρων BMW Motorrad. Εκεί, μάλιστα, σε περιμένει μια ακόμα μεγάλη έκπληξη έως το τέλος του 2026: Για όλες τις μοτοσικλέτες BMW κάτω των 1.000 κ.εκ. -ακόμα και αυτές που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα Zero2Ride Next- θα έχεις όφελος 1.000 ευρώ στην τιμή πώλησης, το οποίο μάλιστα συνδυάζεται και με το προωθητικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Zero2Ride Next. Ακόμα κάθεσαι;