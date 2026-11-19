Ενόψει του αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας, ο Λιούις Χάμιλτον ξεκαθάρισε πως για την ώρα δεν συζητά με τη Scuderia για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Με τρία Grand Prix να απομένουν, η Ferrari πηγαίνει στο Λας Βέγκας με στόχο να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Το προβάδισμά της από τη Red Bull Racing είναι 95 βαθμοί, έπειτα από ένα δύσκολο τριήμερο στη Βραζιλία, όπου ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε όγδοος και ο Λιούις Χάμιλτον ένατος.

Καθώς πλησιάζει το τέλος της δεύτερης σεζόν του με τη Scuderia, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε στη Νεβάδα για τη συνεργασία του με τη Ferrari πέρα από την επόμενη χρονιά. Η συζήτηση γύρισε και στο Ιντερλάγκος, όπου ο Φρεντ Βασέρ είχε φέρει τους δύο οδηγούς στο ίδιο τραπέζι μετά τη διαφωνία τους στο Μεξικό.

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Τι ισχύει με το επόμενο συμβόλαιο του Χάμιλτον

Η Ferrari είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο Χάμιλτον θα εντασσόταν στην ομάδα το 2025 με πολυετές συμβόλαιο, χωρίς να δημοσιοποιήσει την ακριβή διάρκειά του. Ο ίδιος και ο Βασέρ έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία του στη Scuderia για το 2027.

Μιλώντας στη μεικτή ζώνη στο Λας Βέγκας, οι ερωτήσεις που τέθηκαν στον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή αφορούσαν την περίοδο από το 2028 και μετά.

«Δεν το έχω καν σκεφτεί, γιατί βρίσκομαι ακόμη στη μέση ενός συμβολαίου. Συνήθως αυτές οι συζητήσεις γίνονται κάποια στιγμή μέσα στην τελευταία χρονιά. Δεν ξέρω πότε θα αρχίσουμε να μιλάμε γι’ αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε ή να το σκέφτομαι», εξήγησε ο Χάμιλτον λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δράση στη Νεβάδα.

Το ξεκαθάρισμα με τον Λεκλέρ

Η συνάντηση στη Βραζιλία ακολούθησε τη μονομαχία των δύο Ferrari στην τέταρτη στροφή του πρώτου γύρου στο Μεξικό, από την οποία επωφελήθηκε ο Μαξ Φερστάπεν και κέρδισε το Grand Prix. Ο Λεκλέρ εξήγησε στο Λας Βέγκας ότι η διαφωνία τους λύθηκε μέσα στα πρώτα πέντε με δέκα λεπτά.

Η συνάντηση κράτησε περίπου μία ώρα, καθώς στη συνέχεια οι δύο οδηγοί και ο Βασέρ συζήτησαν πώς μπορούν να βοηθήσουν τη Ferrari να προοδεύσει. Όταν ρωτήθηκε αν θα είναι δύσκολο να αποφύγουν ανάλογη ένταση στο μέλλον, ο Χάμιλτον στάθηκε στα όρια που συζήτησε με τον teammate του.

«Δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολο. Ο Σαρλ είναι εξαιρετικός οδηγός. Όπως είπα, συζητήσαμε λεπτομερώς αυτές τις καταστάσεις και, όταν κατεβάζουμε τη ζελατίνα του κράνους, όλα είναι ξεκάθαρα. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, ξέρουμε ο καθένας τα όριά του και γνωρίζουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα», είπε.

Ο Βρετανός πρόσθεσε ότι η εμπειρία του Μεξικού δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την επόμενη μάχη τους στην πίστα: «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Δεν έχω καμία ανησυχία για το αν θα αγωνιστώ απέναντι στον Σαρλ και δεν νομίζω ότι έχει κι εκείνος κάποια ανησυχία για εμένα».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.