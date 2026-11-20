Το όριο αυξάνεται κατά δύο γύρους, στους 27, σε σχέση με το 2025 - Γιατί η φθορά στη Λουσάιλ αναγκάζει τις ομάδες σε στρατηγική τουλάχιστον δύο pit stop.

Όριο στη χρήση κάθε σετ ελαστικών θα ισχύσει και φέτος στο Grand Prix του Κατάρ, με την Pirelli να επιτρέπει έως 27 γύρους, αντί για τους 25 του 2025. Η απόφαση αφορά την αντοχή των ελαστικών στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της πίστας στη Λουσάιλ και οδηγεί τις ομάδες σε στρατηγική τουλάχιστον δύο αλλαγών στον αγώνα των 57 γύρων.

Η αύξηση κατά δύο γύρους προέκυψε από τις δοκιμές της Pirelli. Δεν αλλάζει, ωστόσο, τον βασικό λόγο επιβολής του ορίου: η φθορά μπορεί να εξαντλήσει το διαθέσιμο πέλμα χωρίς να προηγηθεί τόσο μεγάλη πτώση απόδοσης ώστε ο οδηγός να αναγκαστεί να μπει στα pit.

Γιατί η Λουσάιλ καταπονεί τα ελαστικά

Η πίστα μήκους 5,4 χιλιομέτρων περιλαμβάνει 16 στροφές, με αρκετές μέσης και υψηλής ταχύτητας. Τα υψηλά πλευρικά φορτία, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία και την έντονη τοπική φθορά, επιβαρύνουν τη δομή των ελαστικών, ιδιαίτερα όταν έχει καταναλωθεί το πέλμα που την προστατεύει.

Ο επικεφαλής μηχανικός της Pirelli στη Formula 1, Σιμόνε Μπέρα, εξήγησε την απόφαση από το Λας Βέγκας: «Ο περιορισμός θα είναι ο ίδιος ως προς τους κανόνες, αλλά ο αριθμός των γύρων θα είναι 27, όχι 25. Τον αυξήσαμε κατά δύο γύρους. Είδαμε από τις εργαστηριακές δοκιμές μας ότι αυτό είναι, ας πούμε, αποδεκτό χωρίς κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο. Γνωρίζουμε όμως ότι το πρόβλημα στο Κατάρ είναι η πολύ υψηλή τοπική φθορά, ειδικά εμπρός, με τη φθορά να φτάνει εύκολα το 100% έπειτα από 25 ή 26 γύρους κατά μέσο όρο. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη καταπόνηση στο ελαστικό, επειδή δεν υπάρχει πια η γόμα του πέλματος που προστατεύει τη δομή. Και στη συνέχεια υπάρχουν υψηλά φορτία, υψηλά πλευρικά φορτία και υψηλή θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία στον σκελετό του ελαστικού. Αυτοί είναι λοιπόν οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο τη δομική αντοχή του ελαστικού».

Η ταχύτητα δεν δείχνει πάντα πόσο έχει φθαρεί το πέλμα

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διαφορά ανάμεσα στη φθορά και στην απώλεια απόδοσης. Ένα ελαστικό μπορεί να έχει καταναλώσει το πέλμα του, αλλά να εξακολουθεί να προσφέρει χρόνους που επιτρέπουν στην ομάδα να παρατείνει το stint. Στο Κατάρ, αυτή η δυνατότητα δημιουργεί έναν κίνδυνο που η Pirelli επιδιώκει να περιορίσει με συγκεκριμένο αριθμό γύρων.

Ο Μπέρα πρόσθεσε: «Θα διατηρήσουμε τον ίδιο περιορισμό γύρων, ώστε να οδηγήσουμε τις ομάδες στις δύο στάσεις και να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο να κινηθούν για πολλούς γύρους έχοντας φθείρει το πέλμα και να δημιουργηθούν προβλήματα δομικής ακεραιότητας. Γνωρίζουμε ότι, αν φτάσεις σε φθορά 100% εμπρός, αυτό δεν προκαλεί πραγματικά μεγάλη πτώση απόδοσης. Οι ομάδες μπορούν εύκολα να διαχειριστούν τον εμπρός άξονα στα μεγάλα stint. Δεν σταματούν αν δεν δουν αρκετά σημαντική πτώση απόδοσης. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση και θα μετράμε τον αριθμό των γύρων σε κάθε περίοδο. Θα είναι λίγο ευκολότερο, επειδή φέτος δεν είναι πια αγωνιστικό τριήμερο με Sprint, ενώ πέρυσι ήταν. Έτσι, ακόμη και η καταμέτρηση των γύρων θα είναι ευκολότερη για εμάς. Θα ελέγξουμε τον αριθμό των γύρων και θα δημοσιοποιήσουμε τους διαθέσιμους γύρους που απομένουν για κάθε σετ στο τέλος της δράσης του Σαββάτου».

Τι αλλάζει στη στρατηγική των ομάδων

Στο όριο προσμετρώνται όλοι οι γύροι του αγώνα, ακόμη και εκείνοι πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Παράλληλα, η προηγούμενη χρήση κάθε σετ θα καθορίζει πόσοι γύροι τού απομένουν. Συνεπώς, οι ομάδες δεν αρκεί να σχεδιάσουν πότε θα αλλάξουν γόμα: πρέπει να γνωρίζουν και το διαθέσιμο περιθώριο ζωής των συγκεκριμένων σετ που έχουν στη διάθεσή τους.

Το όριο δεν εξαλείφει τις διαφορετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα όταν εμφανιστεί αυτοκίνητο ασφαλείας. Το 2025, η McLaren επέλεξε να μην καλέσει τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις στα pit κατά την παρέμβαση του έβδομου γύρου, επιδιώκοντας να διατηρήσει ευελιξία. Οι δύο οδηγοί συνέχισαν μέχρι το όριο χρήσης των ελαστικών τους, αλλά η επιλογή δεν απέδωσε και τη νίκη πήρε ο Μαξ Φερστάπεν.

Περιορισμοί είχαν επιβληθεί και το 2023, τότε στους 18 γύρους, ενώ το όριο των 25 γύρων του 2025 ακολούθησε την ανάλυση των ελαστικών από τον αγώνα του 2024, όταν αρκετά -ιδίως τα εμπρός αριστερά- είχαν φτάσει στη μέγιστη φθορά. Φέτος, το περιθώριο αυξάνεται, αλλά η αρχή παραμένει η ίδια: η στρατηγική δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στο πόσο γρήγορο εξακολουθεί να είναι ένα σετ.