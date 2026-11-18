Η Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το φαντασμαγορικό Λας Βέγκας.

H φετινή σεζόν της Formula 1 οδεύει σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν τρεις διαδοχικοί αγώνες για την ολοκλήρωσή της. Επόμενος σταθμός δεν είναι άλλος από το Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 20-22 Νοεμβρίου, με τα ξυπνητήρια να χτυπάνε από τις πολύ βραδινές ώρες.

Πρόκειται για τον 21ο αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν και τον δεύτερο στο 2026 που θα διεξαχθεί ημέρα Σάββατο. Επειδή πρόκειται για νυχτερινό Grand Prix, οι ώρες διεξαγωγής των ελεύθερων, κατατακτήριων δοκιμών και του αγώνα είναι πολύ πρωινές.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Chaos in every direction at the start of last year's Las Vegas Grand Prix 😮 #F1 #LasVegasGP https://t.co/WVRMcpXeG6 — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Η Formula 1 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Λας Βέγκας το 1981, σε μια προσωρινή πίστα στον χώρο στάθμευσης του Caesars Palace. Εκεί ολοκληρώθηκαν δύο διαδοχικές σεζόν, με τον Άλαν Τζόουνς να κερδίζει το 1981 και τον Μικέλε Αλμπορέτο να σημειώνει την πρώτη του νίκη στη Formula 1 το 1982. Το πρωτάθλημα επέστρεψε στην πόλη το 2023, σε νέα χάραξη που περνά από τη Λας Βέγκας Στριπ. Με μήκος 6.201 μέτρα, το σιρκουί είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στο φετινό καλεντάρι μετά το Σπα. Περιλαμβάνει 17 στροφές και ο αγώνας έχει διάρκεια 50 γύρων, συνολικής απόστασης 309,958 χλμ.

Ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία του γύρου είναι το δυνατό φρενάρισμα για τη δεξιά στροφή 5, πριν από το πιο αργό και τεχνικό κομμάτι γύρω από τη Sphere. Στις στροφές 7 και 8 οι οδηγοί αλλάζουν κατεύθυνση με περιορισμένη ορατότητα, ενώ από την έξοδο της στροφής 12 μέχρι το φρενάρισμα για τη 14 μεσολαβούν πάνω από 1,9 χλμ με τέρμα γκάζι. Η εξέλιξη της πρόσφυσης είναι δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς οι δρόμοι ανοίγουν ξανά στην κυκλοφορία κάθε μέρα και στην άσφαλτο συσσωρεύονται σκόνη και άμμος.

Στη σημερινή χάραξη, ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε το 2023 και το 2025 και κατέχει το ρεκόρ γύρου αγώνα με 1:33,365 από πέρυσι. Το 2024 ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε από την pole position, με τον Λιούις Χάμιλτον δεύτερο στο 1-2 της Mercedes. Στον ίδιο αγώνα ο Φερστάπεν τερμάτισε πέμπτος και εξασφάλισε τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο του.

LET'S GO, LAS VEGAS! 😍🙌 #F1 #LasVegasGP https://t.co/hN4cYWiHBu — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

Η μάχη για τη δεύτερη θέση

Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τον τίτλο των οδηγών στο Μεξικό και η Mercedes εξασφάλισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Βραζιλία. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δεύτερη θέση των οδηγών, όπου ο Μαξ Φερστάπεν έχει 279 βαθμούς και προηγείται κατά 17 του Τζορτζ Ράσελ.

Ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Ράσελ, ενώ ο Λάντο Νόρις έρχεται στο Λας Βέγκας έχοντας κερδίσει τον αγώνα στο Σάο Πάολο. Στους κατασκευαστές, η Red Bull Racing έχει προβάδισμα 17 βαθμών έναντι της McLaren στη μάχη για την τρίτη θέση.

Only in Las Vegas... 😮‍💨🙌 #F1 #LasVegasGP https://t.co/ObFUK9p24y — Formula 1 (@F1) November 15, 2026

Τα ελαστικά του τριημέρου

Η Pirelli επέλεξε την C3 ως σκληρή, την C4 ως μεσαία και την C5 ως μαλακή γόμα, την ίδια τριάδα με το 2025. Με τη θερμοκρασία του αέρα να αναμένεται μεταξύ 10 και 15 βαθμών Κελσίου, οι οδηγοί θα πρέπει να βάλουν τα ελαστικά στο κατάλληλο παράθυρο λειτουργίας πριν από τον γρήγορο γύρο.

Στον αγώνα, η χαμηλή πρόσφυση μπορεί να προκαλέσει graining όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή επιφανειακή φθορά που μειώνει την πρόσφυση και μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ενός stint.

Μετάδοση και πρόγραμμα αγώνα

Το Grand Prix μεταδίδεται ζωντανά την Κυριακή στις 06:00 από το ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα από τον ΑΝΤ1. Στο gMotion by Gazzetta θα βρείτε τα ρεπορτάζ, τις αναλύσεις του τριημέρου και τα LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα της Κυριακής.

Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube θα κάνουμε την ανάλυση του Grand Prix Λας Βέγκας.

Πρόγραμμα Grand Prix Λας Βέγκας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

02:30-03:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

06:00-07:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

02:30-03:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

06:00-07:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 05:40)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

06:00 – Αγώνας (LIVE 05:30)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

16:30 – LIVE εκπομπή Pole Position by Allwyn στο Youtube του Gazzetta

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.