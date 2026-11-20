Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Κίμι Αντονέλι, θα ξεκινήσει τον Κυριακάτικο αγώνα στο Λας Βέγκας με ένα σημαντικό μειονέκτημα.

Για έναν ακόμη αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1, η κατάταξη των κατατακτήριων δοκιμών δεν θα ορίσουν την τελική σειρά εκκίνησης του Grand Prix. Στο Λας Βέγκας πέντε οδηγοί θα δεχθούν ποινή ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα και ανάμεσά τους είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Κίμι Αντονέλι.

Οι περισσότερες ποινές αφορούν οδηγούς με μονάδες ισχύος της Mercedes, η οποία παρουσίασε μία νέα προδιαγραφή turbo, μέσω του μηχανισμού ADUO στο Λας Βέγκας. Συγκεκριμένα, οι Κίμι Αντονέλι, Όσκαρ Πιάστρι, Κάρλος Σάινθ, Όλιβερ Μπέρμαν και Λανς Στρολ έχουν μέχρι στιγμής ποινή για το GP Λας Βέγκας.

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Γιατί τιμωρούνται Αντονέλι, Πιάστρι και Σάινθ

Ο Αντονέλι θα χρησιμοποιήσει τον έκτο κινητήρα εσωτερικής καύσης της σεζόν. Είχε ήδη ξεπεράσει στη Μόντσα το όριο των τεσσάρων κινητήρων, οπότε η νέα υπέρβαση επιφέρει ποινή πέντε θέσεων. Το αναβαθμισμένο turbo είναι το τέταρτο που χρησιμοποιεί φέτος και βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου ορίου.

Ο Πιάστρι παίρνει τον πέμπτο κινητήρα εσωτερικής καύσης του έπειτα από πρόβλημα αξιοπιστίας, όπως επιβεβαίωσε η McLaren. Για τον Σάινθ, η ποινή προκύπτει από την τοποθέτηση του πέμπτου turbo της χρονιάς. Και οι δύο υπερβαίνουν για πρώτη φορά το όριο στο αντίστοιχο εξάρτημα, γι’ αυτό χάνουν από δέκα θέσεις.

Συνολικά, η νέα προδιαγραφή turbo που εξέλιξε η Mercedes μέσω του μηχανισμού ADUO μπαίνει σε επτά μονοθέσια. Εκτός από τους Αντονέλι, Πιάστρι και Σάινθ, θα τη χρησιμοποιήσουν οι Λάντο Νόρις, Άλεξ Άλμπον, Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, όλοι εντός ορίου. Ο Τζορτζ Ράσελ διατηρεί την προηγούμενη προδιαγραφή, καθώς η αλλαγή θα του κόστιζε θέσεις εκκίνησης και η Mercedes περιμένει μικρό κέρδος σε απόδοση.

Διαφορετικά τα δεδομένα για Μπέρμαν και Στρολ

Η Haas τοποθέτησε στο μονοθέσιο του Μπέρμαν νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης, turbo, σύστημα εξαγωγής και MGU-K, με τις τέσσερις αλλαγές να ξεπερνούν τα αντίστοιχα όρια. Οι επιμέρους ποινές αθροίζονται σε 35 θέσεις και, καθώς υπερβαίνουν το όριο των 15, ο Βρετανός μεταφέρεται στο πίσω μέρος του grid.

Στην Aston Martin, ο Στρολ χάνει συνολικά δέκα θέσεις για την αλλαγή της μπαταρίας (8η στη σεζόν) και της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου (9η στη σεζόν) της μονάδας ισχύος Honda.

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