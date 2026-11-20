O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Λας Βέγκας, που επηρεάστηκε από βροχή.

Η δράση στο Grand Prix Λας Βέγκας, τον 21ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να κάνουν αντιπροσωπευτικά περάσματα και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα.

Η βροχή έμεινε μακριά από την πίστα στη διαδικασία, με την εικόνα να είναι πολύ διαφορετική από αυτή του FP1. Όσο το ρολόι μετρούσε αντίστροφα το νερό απομακρύνθηκε από τη διαδρομή, με τους οδηγούς να περνούν από τα wet ελαστικά στα ενδιάμεσα. Οι θερμοκρασίες, ωστόσο, ήταν πολύ χαμηλές ώστε να στεγνώσει τελείως το οδόστρωμα.

Η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της για λίγα λεπτά ώστε να καθαριστεί η πίστα από σκουπίδια.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ο Ράσελ μίλησε στο τέλος

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Λας Βέγκας ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1. O Βρετανός στο τέλος της διαδικασίας με τα ενδιάμεσα ελαστικά έγραψε το 1:47,272 και πήρε την 1η θέση, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο το αγωνιστικό τριήμερο. Δεύτερος ήταν ο Πιερ Γκασλί της Alpine, o οποίος έμεινε μόλις 0,071 δλ μακριά από την κορυφή και παραλίγο να κάνει την έκπληξη στο Λας Βέγκας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε μια ικανοποιητική πρώτη ημέρα παίρνοντας την 3η θέση για τη Scuderia Ferrari, όμως η αδυναμία της SF-26 στις ευθείες σε σχέση με άλλα μονοθέσια ήταν μεγάλη. Ο Ίσακ Χατζάρ είδε τον Όλιβερ Μπέρμαν να του καταστρέφει τον ταχύτερο γύρο κι έτσι αντί για την 1η θέση ο Γάλλος της Red Bull Racing έμεινε 4ος στην κατάταξη.

A busy end to the session! ✨ #F1 #LasVegasGP https://t.co/P8wFbjsKKM November 20, 2026

Οι δύο οδηγοί της McLaren Racing ήταν οι πρώτοι στην που έβαλαν τα ενδιάμεσα ελαστικά και πήραν τις θέσεις 5 και 7, έχοντας ανάμεσά τους τον Λιούις Χάμιλτον. Στην 8η θέση ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Κίμι Αντονέλι, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Φράνκο Κολαπίντο και Φερνάντο Αλόνσο.

Από την πρώτη μέρα δράσης στο Λας Βέγκας είναι εμφανές πως τα ελαστικά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εύρεση καλού χρόνου. Με τις θερμοκρασίες αέρα και πίστας να είναι κοντά σε μονοψήφια νούμερα, το παράθυρο λειτουργίας τους είναι κρίσιμο. Παράλληλα, η πίστα έδειξε να στεγνώνει με πολύ αργό ρυθμό.

Alonso with a reminder that conditions are still very slippy Fernando manages to avoid hitting the barriers, backs up, and continues on his way 👍 #F1 #LasVegasGP https://t.co/ozUlFTaPUt November 20, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα Σαββάτου στις 02:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 06:00 ώρα Ελλάδος, ενώ το LIVE μας είναι προγραμματισμένο για τις 05:40 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Λας Βέγκας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.