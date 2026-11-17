Νεορετρό αισθητική για ένα roadster και ένα scrambler που μοιράζονται την ίδια τεχνική πλατφόρμα, εντυπωσιάζοντας σε κάθε τους σημείο.

Η Benda δείχνει να μην αστειεύεται και αυτά τα δύο μοντέλα, παρέα με το Adventure Capra 700, τη φέρνουν στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μοτοσικλετιστικά στέκια και όχι μόνο.

Και τα δύο διαθέτουν σμιλεμένο ρεζερβουάρ σε σχήμα δάκρυ, αλουμινένιο μονόμπρατσο ψαλίδι και επίπεδη σέλα, κάτω από την οποία είναι τοποθετημένα δύο τελικά εξάτμισης.

Το X 700 εμπλουτίζει αυτό το σύνολο με προστατευτική ποδιά κινητήρα, προστατευτικά χεριών (χούφτες) και ψηλά τοποθετημένο μπροστινό φτερό, στοιχεία που υπογραμμίζουν τον off-road χαρακτήρα του. Η εμφάνισή του ενισχύεται περαιτέρω από μια μικρή ζελατίνα πάνω από τον προβολέα, μια σχάρα στο ρεζερβουάρ και μια προαιρετική πλαϊνή τσάντα.

Οι τροχοί με ακτίνες παραμένουν, αλλά ο μπροστινός τροχός μεγαλώνει από τις 17 στις 19 ίντσες, ενώ τα ελαστικά διαθέτουν πιο έντονο πέλμα. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται και το ύψος της σέλας, από τα 830 στα 865 mm.

Στα τεχνικά...

Η αποκάλυψη των Vinster 700 και X 700 στην έκθεση EICMA 2026 στο Μιλάνο σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στην κατηγορία των roadster, με μια κοινή σχεδιαστική φιλοσοφία που εκφράζεται μέσα από δύο πραγματικά πανέμορφα μοντέλα.

Το δίδυμο των Vinster συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με το «neo-retro» στυλ, έχοντας ως επίκεντρο τον δυναμικό χαρακτήρα ενός κινητήρα V2 και μια επιβλητική φυσική παρουσία.

Το σμιλεμένο πλαίσιο, το μονόμπρατσο ψαλίδι αλουμινίου και η μακριά, επίπεδη σέλα συνδυάζονται με ψηλά τοποθετημένη, ενσωματωμένη διπλή εξάτμιση και εμφανή μηχανικά μέρη, δημιουργώντας μια μοτοσικλέτα που εντάσσεται απόλυτα στην κατηγορία των roadster.

Αυτός ο εντυπωσιακός συνδυασμός δεν αντιπροσωπεύει απλώς μια νέα κατηγορία για τη Benda, αλλά μια εντελώς νέα σχεδιαστική γλώσσα.

Αν και μοιράζονται το ίδιο σωληνωτό πλαίσιο, ψαλίδι, αναρτήσεις και κινητήρα, τα Vinster 700 και Vinster X 700 διαφοροποιούνται μέσα από τις ξεχωριστές προσεγγίσεις τους σχετικά με το πώς η φιλοσοφία των roadster αποτυπώνεται στον σχεδιασμό του κατασκευαστή.

Το Vinster 700 διαθέτει χαρακτήρα προσανατολισμένο στην οδήγηση στον δρόμο, με κλασικές αναλογίες roadster και πιο προσιτές διαστάσεις. Η λιτή του προσέγγιση είναι εμφανής στον μινιμαλιστικό του σχεδιασμό, το ύψος σέλας των 830 mm και τους ακτινωτούς τροχούς των 17 ιντσών, με τον V2 κινητήρα να βρίσκεται τοποθετημένος ανάμεσα στις εξατμίσεις.

Το Vinster X 700 προσφέρει μια αισθητά πιο στιβαρή προσέγγιση, εμπνευσμένη από τον κόσμο των Scrambler. Ο εμπρός τροχός είναι 19 ιντσών, με το ύψος σέλας στα 865 mm και τις διαφορετικές αναλογίες να το διαφοροποιούν από το Vinster 700. Επιπρόσθετα διαθέτει ποδιά κινητήρα, προστατευτικά χεριών και ψηλά τοποθετημένο εμπρός φτερό.

Η ψηλότερη ζελατίνα και η σχάρα στο ρεζερβουάρ ενισχύουν τις δυνατότητές του για μεγαλύτερες διαδρομές με τουριστικό χαρακτήρα. Μια οριζόντια τοποθετημένη οθόνη TFT προβάλλει τα βασικά δεδομένα οδήγησης, ενώ παρέχονται θύρες φόρτισης USB-A και USB-C για τις μεγάλες διαδρομές.

Στην καρδιά της σειράς Vinster βρίσκεται ένας υγρόψυκτος V2 κινητήρας 691,66 cc, ο οποίος αποδίδει 73,4 ίππους στις 9.000 στροφές, με μέγιστη ροπή 68 Nm στις 6.500. Πρόκειται για τον ίδιο που συναντάμε στα μοντέλα Rock 707 και Capra 700.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ανεστραμμένο πιρούνι και μονό αμορτισέρ πίσω, καθώς και δισκόφρενα με δικάναλο ABS. Μπροστά υπάρχει ακτινικά τοποθετημένη τετραπίστονη δαγκάνα και πίσω μια αντίστοιχη διπίστονη.

Το βάρος των μοτοσικλετών με όλα τους τα υγρά δεν ξεπερνά τα 200 κιλά, ενώ δεν έχουμε πληροφόρηση για τις διαδρομές των αναρτήσεων. Σίγουρα, όμως, στο X 700 θα είναι κατά τι μεγαλύτερες.

«Το Vinster ξεκίνησε από την ιδέα ενός σχεδιαστή που κέντρισε τη φαντασία όλων. Διαθέταμε ήδη τον V2 κινητήρα των 700 cc και αναρωτηθήκαμε γιατί να μην κατασκευάσουμε ένα roadster γύρω από αυτόν; Από την αρχή θέλαμε να δημιουργήσουμε μια αντίθεση ανάμεσα στο προσεκτικά σμιλεμένο σώμα της μοτοσικλέτας και τον ωμό χαρακτήρα του V2.

Ο κινητήρας αποτελεί την καρδιά της μοτοσικλέτας και, αντί να τον κρύψουμε, επιλέξαμε να τον αναδείξουμε. Αυτή η αντίθεση καθορίζει το Vinster και του προσδίδει μια ξεκάθαρη ταυτότητα στην κατηγορία των μεσαίου κυβισμού roadster», δήλωσε ο σχεδιαστής Petr Badura από τη Benda Motor Europe.