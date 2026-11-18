Οι παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 8% τον Οκτώβριο, αλλά η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και η Κίνα ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές.

Η παγκόσμια αγορά επαναφορτιζόμενων αυτοκινήτων επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης τον Οκτώβριο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ηλεκτροκίνηση προχωρά με τον ίδιο ρυθμό παντού. Η συνεχιζόμενη άνοδος στην Ευρώπη, η χαμηλή περσινή βάση σύγκρισης στις ΗΠΑ και η εξαγωγική δραστηριότητα των κινεζικών κατασκευαστών διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα του μήνα.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Benchmark Mineral Intelligence που δημοσίευσε το Reuters, οι παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) και plug-in υβριδικών (PHEV) έφτασαν τα 2,09 εκατομμύρια τον Οκτώβριο, αυξημένες κατά 8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, οι πωλήσεις των δύο κατηγοριών διαμορφώθηκαν στα 17,5 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας άνοδο 5%. Τα συγκεκριμένα μεγέθη αφορούν αθροιστικά τα αυτοκίνητα που φορτίζουν από εξωτερική πηγή και όχι μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά. Δεν περιλαμβάνουν τα υβριδικά χωρίς δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης.

Η Ευρώπη στηρίζει την ανάπτυξη

Η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί έναν από τους παράγοντες που στηρίζουν τη διεθνή άνοδο. Όπως έχουμε παρουσιάσει στο θέμα για την αντεπίθεση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, τα διαθέσιμα στοιχεία του Οκτωβρίου από 12 ευρωπαϊκές αγορές έδειξαν μερίδιο 34% για τα αμιγώς ηλεκτρικά, έναντι 22,4% έναν χρόνο νωρίτερα.

Στο συγκεκριμένο σύνολο χωρών, οι ταξινομήσεις BEV αυξήθηκαν κατά 57% τον μήνα. Η επίδοση αυτή αφορά διαφορετικό γεωγραφικό δείγμα και μόνο τα αμιγώς ηλεκτρικά, επομένως δεν συγκρίνεται απευθείας με τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης των BEV και PHEV μαζί.

Ακόμη και μέσα στην Ευρώπη, πάντως, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν τον Οκτώβριο στο 37% της αγοράς στη Γερμανία και στο 41,5% στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό παρέμεινε περίπου στο 6%.

Στις ΗΠΑ μετρά και η βάση σύγκρισης

Το Reuters επισημαίνει ότι η παγκόσμια επιστροφή στην ανάπτυξη αντανακλά και την πολύ χαμηλή βάση σύγκρισης της αμερικανικής αγοράς. Πρόκειται για μια σημαντική παράμετρο στην ανάγνωση των ποσοστών: μια αύξηση σε ετήσια βάση εξαρτάται όχι μόνο από τη σημερινή επίδοση, αλλά και από το πόσο χαμηλά είχε βρεθεί η αγορά έναν χρόνο νωρίτερα.

Επομένως, το θετικό πρόσημο του Οκτωβρίου δεν αρκεί από μόνο του για να δείξει ότι όλες οι μεγάλες αγορές έχουν αποκτήσει ισχυρή και σταθερή δυναμική.

Η Κίνα πιέζεται εσωτερικά και ενισχύει τις εξαγωγές

Μια διαφορετική πλευρά της εικόνας αναδεικνύεται στην Κίνα. Σύμφωνα με τον Charles Lester, υπεύθυνο δεδομένων της Benchmark, η υποχώρηση στην εγχώρια αγορά έχει οδηγήσει πολλούς κατασκευαστές να εντείνουν τις εξαγωγικές τους προσπάθειες, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη των υπόλοιπων αγορών.

Αυτό σημαίνει ότι η κάμψη της ζήτησης στο εσωτερικό της Κίνας μπορεί να συνυπάρχει με ενίσχυση της παρουσίας των κινεζικών εταιρειών στο εξωτερικό. Η πορεία της εγχώριας αγοράς και η διεθνής εμπορική επέκταση των κατασκευαστών της δεν ακολουθούν απαραίτητα την ίδια κατεύθυνση.

Θετικό πρόσημο, αλλά όχι μία ενιαία ιστορία

Οι 2,09 εκατομμύρια πωλήσεις του Οκτωβρίου και η άνοδος 5% στο δεκάμηνο δίνουν θετικό πρόσημο στην παγκόσμια αγορά επαναφορτιζόμενων αυτοκινήτων. Πίσω από το συνολικό αποτέλεσμα, όμως, βρίσκονται διαφορετικές συνθήκες: ανάπτυξη στην Ευρώπη, επίδραση της βάσης σύγκρισης στις ΗΠΑ και εξαγωγική ώθηση από την Κίνα.

Το ουσιαστικό συμπέρασμα δεν είναι ότι η ηλεκτροκίνηση επιταχύνει παντού ούτε ότι βρίσκεται συνολικά σε υποχώρηση. Είναι ότι η μετάβαση συνεχίζεται με διαφορετικές ταχύτητες και ότι οι παγκόσμιοι αριθμοί χρειάζονται ανάγνωση ανά περιοχή και τεχνολογία κίνησης.