Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027: Ισχυρότερο, καλύτερο, ταχύτερο (vid)

Για το 2027 η Honda άλλαξε την παραδοσιακή διαδικασία εξέλιξης της «πύρινης λεπίδας», εστιάζοντας στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος WorldSBK πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της μαζικής παραγωγής.

Το νέο Honda CBR1000RR-R Fireblade αποτελεί ένα τεράστιο άλμα προόδου και έχει σχεδιαστεί εξαρχής με τη συνδρομή της τεχνογνωσίας και των γνώσεων της αγωνιστικής ομάδας HRC. Σκοπός ένας και μοναδικός: να αποτελέσει τη βάση για μια αγωνιστική μοτοσικλέτα. Διαθέτει ένα εντελώς νέο πλαίσιο αλουμινίου με αναθεωρημένη ισορροπία ακαμψίας και γεωμετρία τιμονιού, το οποίο συνδυάζεται με ελαφρύτερο ψαλίδι. Το ανεστραμμένο (USD) πιρούνι Showa Big Piston Fork (BPF) διαμέτρου 43 mm συγκρατείται από επανασχεδιασμένες πλάκες πιρουνιού (πάνω και κάτω), ενώ το αμορτισέρ Showa BFRC-Lite εδράζεται πλέον στο κάτω μέρος του κινητήρα.

Οι τροχοί έχουν νέα, ελαφρύτερη σχεδίαση, όπως και οι εμπρόσθιοι δίσκοι των 330 mm με τις δαγκάνες της Nissin. Μια Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας (IMU) έξι αξόνων διαχειρίζεται όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και το ηλεκτρονικό αμορτισέρ τιμονιού τριών επιπέδων της Honda (HESD). Ένα εντελώς νέο αεροδυναμικό πακέτο, σχεδιασμένο σε συνεργασία με την HRC με γνώμονα την ταχύτητα, περιλαμβάνει φέρινγκ με ενσωματωμένο αεροδυναμικό βοήθημα στο κεντρικό τμήμα, το οποίο παράγει την ίδια κάθετη δύναμη (downforce) με τον προηγούμενο σχεδιασμό που διέθετε πτερύγια (winglets). Ο νέος προβολέας LED ενσωματώνει φώτα ημέρας (DRL). Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι πλέον κατασκευασμένο από τιτάνιο, ενώ το ύψος της σέλας έχει αυξηθεί.

Ο τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας, με κοντή διαδρομή εμβόλων και σύστημα κίνησης εκκεντροφόρων που συνδυάζει αλυσίδα και γρανάζια, αποδίδει μέγιστη ισχύ 217,5 Hp στις 14.000 rpm και ροπή 114 Nm στις 10.500. Τα νέα μεταβλητά χωνιά εισαγωγής (Variable Air Funnels) δύο σταδίων διατηρούν την απόδοση στις υψηλές στροφές, ενισχύοντας παράλληλα την ισχύ στις μεσαίες, ενώ το σύστημα γκαζιού «Throttle By Wire» (TBW) με δύο μοτέρ εξασφαλίζει ομαλό έλεγχο τόσο κατά την επιτάχυνση όσο και κατά το φρενάρισμα με τον κινητήρα. Ο νέος χρονισμός των εκκεντροφόρων, οι δυνατότητες ρύθμισης στα γρανάζια τους και το αναβαθμισμένο σύστημα βαλβίδων τροφοδοτούν τους θαλάμους καύσης και τα έμβολα (με κατεργασμένες κεφαλές), επιτυγχάνοντας υψηλότερη σχέση συμπίεσης. Η χρήση καλυμμάτων κινητήρα από μαγνήσιο και βιδών αλουμινίου συμβάλλει στη μείωση του βάρους, όπως και τα ελαφρύτερα κάρτερ, οδηγώντας σε συνολική μείωση του βάρους (με πλήρη υγρά) κατά 1 κιλό σε σύγκριση με το μοντέλο του 2024.

Οι σχέσεις μετάδοσης έχουν αναθεωρηθεί, ενώ η 1η ταχύτητα είναι κατά 5% πιο «μακριά». Το τελικό της εξάτμισης είναι ένα ελαφρύ και συμπαγές σύστημα της Akrapovič. Μια οθόνη TFT 5 ιντσών και ένας διακόπτης τεσσάρων κατευθύνσεων επιτρέπουν τον διαισθητικό έλεγχο όλων των συστημάτων. Τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες οδήγησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, με δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης της απόδοσης ισχύος (Power), του φρένου κινητήρα (Engine Brake), του ελέγχου σούζας (Wheelie Control) και του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης (HSTC). Το πακέτο ηλεκτρονικών περιλαμβάνει επίσης ρυθμιζόμενη λειτουργία εκκίνησης (Start Mode), με το σύστημα έξυπνου κλειδιού (Smart Key) της Honda να προσφέρει επιπλέον ευκολία.

Μαζί με το νέο CBR1000RR-R Fireblade η Honda παρουσίασε και δύο ακόμη πιο αγωνιστικά σκεπτόμενες εκδόσεις, τις CBR1000RR-R Fireblade SP και CBR1000RR-R Fireblade HRC WE. Πρόκειται για δύο μοντέλα που ενσωματώνουν εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας, αυξημένες δυνατότητες ρυθμίσεων και βελτιώσεις προσανατολισμένες στην αγωνιστική χρήση. Σύντομα θα ακολουθήσει και η δική τους παρουσίαση μέσα από το Gmotion.

Τέλος, και όσον αφορά στα χρώματα, εντύπωση προκαλεί η απόφαση της Honda να το βγάλει μόνο σε ένα, που το ονομάζει Pearl Deep Mud Gray. Το παραδοσιακό Ignition Red το άφησε για τις δύο σπέσιαλ εκδόσεις.