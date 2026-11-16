Benelli Tornado Naked Tre 903: Επιστροφή στους 3 κυλίνδρους σε πρωτότυπη μορφή

Αυτό το πρωτότυπο σηματοδοτεί την επιστροφή της Benelli στους 3 εν σειρά κυλίνδρους και φέρνει μαζί του αεροδυναμικά ενεργά πτερύγια και αρθρωτό πλαίσιο.

Ένας νέος τρικύλινδρος κινητήρας, ένα πλαίσιο αποτελούμενο από τρία τμήματα και ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα (φτεράκια) που ρυθμίζονται ανεξάρτητα. Με αυτό το πρωτότυπο μοντέλο η Benelli αποκαλύπτει πάνω σε τι εργάζεται το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας στο Πέζαρο.

Benelli και τρικύλινδροι κινητήρες είναι συνυφασμένες έννοιες. Εξάλλου, αυτή η διάταξη κινητήρα καθόρισε την ταυτότητα της μάρκας κατά την πρώτη δεκαετία του 2000 με τα μοντέλα Tornado Tre και Tornado Naked Tre.

Το Tornado Naked Tre 903 Concept είναι ένα σπορ πρωτότυπο, με τον κινητήρα, το πλαίσιο και την αεροδυναμική του να λειτουργούν ως πεδίο δοκιμών για μελλοντικές τεχνικές λύσεις.

Νέος κινητήρας

Ο κινητήρας διατηρεί τη γνώριμη βασική διάταξη ενός τοποθετημένου εγκάρσια τρικύλινδρου εν σειρά συνόλου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Benelli, εδώ σταματά και η συγγένεια με τους προγενέστερους κινητήρες, καθώς ο σχεδιασμός είναι εντελώς νέος. Ο κυβισμός αγγίζει οριακά τα 900 cc, ενώ ο κατασκευαστής αναφέρει βάρος κινητήρα 56 κιλών.

Η διάμετρος των κυλίνδρων είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη διαδρομή των εμβόλων, χαρακτηριστικό της διάταξης «κοντής διαδρομής» (short stroke), γεγονός που επιτρέπει μέγιστες στροφές λειτουργίας της τάξης των 14.000 rpm. Το εργοστάσιο δεν ανακοίνωσε τιμές ιπποδύναμης και ροπής. Προφανώς, όλα βρίσκονται στο στάδιο της εξέλιξης.

Το σύστημα γκαζιού είναι τύπου ride-by-wire και συνδυάζεται με συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης (anti-hopping), καθώς και με σύστημα quickshifter διπλής κατεύθυνσης. Η ηλεκτρονική διαχείριση βασίζεται σε μια μονάδα μέτρησης αδράνειας (IMU) έξι αξόνων. Το σύστημα εξάτμισης αποτελεί επίσης μέρος του τεχνολογικού πακέτου του πρωτοτύπου.

Το τελικό είναι κατασκευασμένο με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing). Σύμφωνα με τη Benelli, η τεχνική αυτή επιτρέπει τη δημιουργία σχημάτων και πάχους τοιχωμάτων με εξαιρετική ακρίβεια. Η μάρκα εξετάζει, μάλιστα, τη χρήση αυτής της μεθόδου και για την παραγωγή μοτοσικλετών που κατασκευάζονται σε πολύ περιορισμένο αριθμό.

Συνεπώς, η συγκεκριμένη προσέγγιση ξεπερνά τα όρια του απλού σχεδιαστικού εντυπωσιασμού που συναντάμε συνήθως στα πρωτότυπα μοντέλα.

Αρθρωτό πλαίσιο

Με το πλαίσιο αυτό η Benelli επιδιώκει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα την καθιερωμένη λογική των κοινών πλατφορμών. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής: όταν εντελώς διαφορετικές μοτοσικλέτες μοιράζονται το ίδιο σταθερό πλαίσιο, η γεωμετρία, το κέντρο βάρους και η ακαμψία πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών απαιτήσεων.

Για τον λόγο αυτό η Benelli βασίζεται σε τρεις ανεξάρτητες ενότητες: μία για το εμπρός, μία για το μεσαίο και μία για το πίσω τμήμα. Αντικαθιστώντας ένα ή περισσότερα από αυτά τα τμήματα, η κατασκευή μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές χρήσεις και απαιτήσεις ακαμψίας.

Παράλληλα, ο κατασκευαστής προσβλέπει σε μια πιο αποδοτική διαδικασία συναρμολόγησης για τα μοντέλα που θα υιοθετήσουν αυτή τη φιλοσοφία στο μέλλον. Στο πρωτότυπο Tornado Naked Tre 903, οι ενότητες του πλαισίου στο εμπρός και το πίσω μέρος είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο.

Το μεσαίο τμήμα αποτελείται από σύνθετο υλικό και ενσωματώνει το υποπλαίσιο που στηρίζει τη σέλα. Το πλαίσιο συμπληρώνεται από ένα αλουμινένιο ψαλίδι «ανεστραμμένης» σχεδίασης, ελαστικά τύπου slick και σύστημα πέδησης της Brembo.

Στο εμπρός μέρος συναντάμε πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι USD της Marzocchi, ενώ πίσω υπάρχει ένα αμορτισέρ της Öhlins, επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο.

Η σχεδίαση είναι εσκεμμένα επιθετική. Στις λεπτομέρειες, ωστόσο, η Benelli δίνει έμφαση και σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινής χρήσης. Η τιμονόπλακα, για παράδειγμα, φιλοξενεί τόσο τις βάσεις για τα clip-on όσο και το περίβλημα μιας λιτής οθόνης, τοποθετημένης σε οριζόντια διάταξη.

Η εμπρός εισαγωγή αέρα τροφοδοτεί το φιλτροκούτι μέσω ενός εύκαμπτου αγωγού. Αυτός περνά δίπλα από τον λαιμό του πλαισίου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περιορίζει τη γωνία στροφής του τιμονιού. Εδώ, η τεχνική διάταξη των εξαρτημάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής φιλοσοφίας.

Ενεργά πτερύγια

Η πιο εντυπωσιακή λύση εντοπίζεται στην αεροδυναμική. Τα πτερύγια του Tornado Naked Tre 903 Concept ελέγχονται μέσω μονάδας μέτρησης αδράνειας (IMU). Σύμφωνα με τη Benelli, η γωνία τους μεταβάλλεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες οδήγησης, για παράδειγμα, κατά το φρενάρισμα, την επιτάχυνση ή τη διέλευση από στροφή.

Οι δύο πλευρές μπορούν να ρυθμίζονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Όταν η μοτοσικλέτα είναι σταματημένη ή όταν τα πτερύγια δεν είναι απαραίτητα, αυτά αναδιπλώνονται μέσα στους αεροδυναμικούς αγωγούς. Με αυτόν τον τρόπο επιτελούν τον ρόλο τους εν κινήσει, ενώ «εξαφανίζονται» μέσα στις γραμμές της μοτοσικλέτας όταν αυτή είναι ακίνητη.

Το πρωτότυπο αυτό αναδεικνύει συνεπώς τον ρόλο που σκοπεύει να δώσει η Benelli στα κινητά αεροδυναμικά στοιχεία, μέσα στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξής τους.

Πηγή: 1000ps