Triumph TF 450-X 2027: Με αγωνιστικές αναβαθμίσεις πριν από το ντεμπούτο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα MXGP (vid)

Το νέο μεγάλο μοτοκρός της Triumph ενσωματώνει μια σειρά αναβαθμίσεων που προέκυψαν από την αγωνιστική του εμπλοκή στα πρωταθλήματα AMA Supercross και Pro Motocross.

Οι αλλαγές που έχει δεχθεί το μοντέλο ξεκινούν από τον κινητήρα, που αποδίδει πλέον περισσότερη ροπή, συνεχίζονται με την αναθεωρημένη ανάρτηση και καταλήγουν στη νέα τελική μετάδοση.

Το TF 450-X, που εξελίχθηκε στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγωνιστικού προγράμματος της Triumph, διαθέτει αναθεωρημένη χαρτογράφηση κινητήρα για βελτιωμένη απόδοση ροπής, καλύτερη πρόσφυση στον πίσω τροχό και ευκολότερο έλεγχο της ισχύος.

Το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης συνδέεται με το πλαίσιο μέσω νέων βάσεων κινητήρα, ενώ η αναθεωρημένη κυλινδροκεφαλή φέρει νέους οδηγούς βαλβίδων και βελτιωμένους άξονες κοκορακιών με επίστρωση DLC.

Ένα νέο σύστημα συμπλέκτη, σε συνδυασμό με εκτεταμένες βελτιώσεις στο σύστημα μετάδοσης, ενισχύουν την ανθεκτικότητα, την αίσθηση εμπλοκής και την ακρίβεια στις αλλαγές ταχυτήτων.

Οι αναθεωρημένες ρυθμίσεις στις αναρτήσεις KYB, σε συνδυασμό με νέα ρυθμιστικά που δεν απαιτούν εργαλεία, βελτιώνουν την ισορροπία, τον έλεγχο και την πληροφόρηση που λαμβάνει ο αναβάτης. Παράλληλα, το νέο γρανάζι τελικής μετάδοσης 50 δοντιών ενισχύει την επιτάχυνση και την έξοδο από τις στροφές.

Οι αναβαθμίσεις για το 2027 περιλαμβάνουν επίσης ξεχωριστούς διακόπτες εκκίνησης και σβησίματος, νέα προστατευτικά πιρουνιού και αναθεωρημένο οδηγό αλυσίδας, ενώ το σύνολο ολοκληρώνεται με νέα, εξ ολοκλήρου μαύρα πλαστικά και γραφικά.

Το TF 450-X εισέρχεται στο 2027 έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη του σεζόν με την ομάδα Triumph Factory Racing. Πλέον, καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα, σημαντική πρόκληση, καθώς η Triumph συμμετέχει για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross (FIM MXGP) στην κατηγορία των 450 cc.

Στόχος οι αγώνες

Για το 2027 το TF 450-X επωφελείται από μια αναβαθμισμένη κεφαλή κυλίνδρου και αναθεωρημένη χαρτογράφηση του κινητήρα, βελτιώνοντας την απόδοση της ροπής, την πρόσφυση του πίσω τροχού και την οδηγική συμπεριφορά. Μια αναθεωρημένη στρατηγική περιορισμού των μέγιστων στροφών του κινητήρα ενισχύει περαιτέρω την απόκριση.

Οι νέοι οδηγοί βαλβίδων διαθέτουν αναθεωρημένο σχεδιασμό και είναι κατασκευασμένοι από υλικό υψηλής αντοχής στη φθορά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ενώ οι αναθεωρημένοι άξονες στα κοκοράκια (rocker shafts) –με επίστρωση DLC– ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και τη σταθερότητα στις υψηλές στροφές.

Το αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδέεται με το πλαίσιο μέσω νέων βάσεων κινητήρα, οι οποίες έχουν βελτιστοποιηθεί ως προς την ακαμψία. Αυτές οι βελτιώσεις ενισχύουν την άνεση του αναβάτη σε απαιτητικές αγωνιστικές συνθήκες, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική πληροφόρηση (feedback) και την απόκριση του πλαισίου.

Αποδίδοντας 62,4 ίππους από τον προηγμένο κινητήρα SOHC 450, η μοτοσικλέτα διαθέτει εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας, όπως σφυρήλατο έμβολο της König, βαλβίδες τιτανίου της Del West και εσωτερικά μέρη με επίστρωση DLC, σε συνδυασμό με ελαφριά καλύμματα μαγνησίου και θάλαμο καύσης που έχει υποστεί πλήρη κατεργασία (CNC).

Το νέο σύστημα συμπλέκτη με τα αναβαθμισμένα ρουλεμάν βελτιώνει την ανθεκτικότητα και την αίσθηση εμπλοκής. Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη αναβάθμιση στο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων, η οποία περιλαμβάνει νέο τύμπανο, αστέρα, βραχίονα συγκράτησης, άξονα επιλογής και λεβιέ ταχυτήτων, εξασφαλίζοντας πιο ομαλές και ακριβείς αλλαγές υπό φορτίο.

Ένα νέο γρανάζι τελικής μετάδοσης 50 δοντιών βελτιώνει την επιτάχυνση και την έξοδο από τις στροφές.

Ο οδηγός της αλυσίδας διαθέτει επίσης αναθεωρημένο υλικό και γεωμετρία για μεγαλύτερη αντοχή σε πλευρικές κρούσεις και μειωμένο κίνδυνο εκτροχιασμού της αλυσίδας, ενώ ένα ανασχεδιασμένο παράθυρο ελέγχου στάθμης λαδιού ολοκληρώνει τις αναβαθμίσεις στο σύστημα μετάδοσης.

Αναβαθμισμένη ανάρτηση

Οι αναρτήσεις της KYB διαθέτουν νέες ρυθμίσεις τόσο εμπρός όσο και πίσω, βελτιώνοντας την ισορροπία, τον έλεγχο της απόσβεσης και την πληροφόρηση προς τον αναβάτη. Το πιρούνι AOS 48 mm με ελατήρια διαθέτει νέα προστατευτικά με αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα, ανανεωμένη αισθητική και βελτιώσεις που προέρχονται απευθείας από την αγωνιστική ομάδα.

Επιπλέον, το ρυθμιζόμενο ως προς τρεις παραμέτρους αμορτισέρ και οι νέοι ρυθμιστές –που δεν απαιτούν εργαλεία– επιτρέπουν γρήγορες αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Συστατικά από το πάνω ράφι

Το TF 450-X συνδυάζει τεχνικές λύσεις που έχουν εξελιχθεί σε αγωνιστικό περιβάλλον με εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας, επιλεγμένα για την απόδοση, την ανθεκτικότητα και τον έλεγχο που προσφέρουν στον αναβάτη.

Οι ελαφριές ζάντες αλουμινίου D.I.D DirtStar της σειράς 7000 εξασφαλίζουν αντοχή στις συνεχείς καταπονήσεις κατά τη διάρκεια αγώνων και συνδυάζονται με ελαστικά Pirelli MX32 (μεσαίας-μαλακής γόμας), προσφέροντας πρόσφυση και προβλέψιμη συμπεριφορά σε μαλακά έως μεσαίας σκληρότητας εδάφη.

Το τιμόνι ProTaper ACF με πυρήνα από ανθρακονήματα, τα γκριπ ODI τύπου «lock-on» και η σέλα με προφίλ κατάλληλο για motocross διαμορφώνουν ένα βελτιστοποιημένο «τρίγωνο» (τιμόνι-σέλα-μαρσπιέ), ενώ το ύψος της σέλας στα 960 χιλιοστά διευκολύνει την κίνηση και τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας από τον αναβάτη.

Η μονάδα ελέγχου κινητήρα (ECU) της Athena με τεχνολογία GET Power Assist ενσωματώνει συστήματα ελέγχου πρόσφυσης (Traction Control), ελέγχου εκκίνησης (Launch Control), σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (Quickshifter) και δύο χαρτογραφήσεις κινητήρα, επιτρέποντας στους αναβάτες να προσαρμόζουν τη μοτοσικλέτα στις εκάστοτε συνθήκες και τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Για το 2027, η διεπαφή του αναβάτη αναβαθμίζεται με νέους, ξεχωριστούς διακόπτες για την εκκίνηση και τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα, ενώ μέσω μιας προαιρετικής μονάδας Wi-Fi και της εφαρμογής MX Tune Pro ξεκλειδώνονται δέκα επιπλέον χαρτογραφήσεις κινητήρα.

Μαύρη εμφάνιση

Για το 2027 η μοτοσικλέτα διαθέτει εξ ολοκλήρου μαύρα πλαστικά μέρη, με λεπτομέρειες σε κίτρινο χρώμα «Triumph Racing Yellow» και ανανεωμένα γραφικά για το συγκεκριμένο μοντέλο.