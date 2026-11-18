Στα 3,419 τρισ. γιεν ανήλθαν τα έσοδα την περίοδο Απριλίου–Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι παγκόσμιες πωλήσεις της Suzuki έφτασαν τα 1,824 εκατ. αυτοκίνητα, με την Ινδία να καταγράφει άνοδο 35,4%.

Η Suzuki Motor Corporation ανακοίνωσε έσοδα 3,419 τρισ. γιεν για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 (Απρίλιος–Σεπτέμβριος), αυξημένα κατά 19,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για το έκτο διαδοχικό ρεκόρ εσόδων σε πρώτο εξάμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,5%, στα 291,6 δισ. γιεν, με λειτουργικό περιθώριο 8,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 401,4 δισ. γιεν (+20,8%), ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας έφτασαν τα 253,7 δισ. γιεν (+31,6%). Η Suzuki αποδίδει την αύξηση της κερδοφορίας κυρίως στις υψηλότερες πωλήσεις, στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και στη διαχείριση του κόστους.

Η Ινδία ξεπέρασε το 1 εκατ. πωλήσεις

Οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων της Suzuki αυξήθηκαν κατά 19,9%, στα 1,824 εκατ. οχήματα, ενώ η παραγωγή έφτασε τα 1,904 εκατ. (+16,6%). Στην Ινδία, τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, οι πωλήσεις έφτασαν τα 1,1 εκατ. αυτοκίνητα (+35,4%), ενώ οι εξαγωγές από τη χώρα αυξήθηκαν κατά 12%, στις 233.000 μονάδες. Στον τομέα των μοτοσυκλετών, οι παγκόσμιες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%, στα 1,167 εκατ. δίκυκλα.

Οι νέες γραμμές στα εργοστάσια Kharkhoda και Hansalpur αύξησαν την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της Suzuki στην Ινδία κατά 500.000 οχήματα, στα 2,9 εκατ. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του ομίλου ανήλθαν στα 215,1 δισ. γιεν στο εξάμηνο, έναντι 170 δισ. γιεν ένα χρόνο νωρίτερα.

Αναθεώρηση του στόχου για τις πωλήσεις αυτοκινήτων

Για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027, η Suzuki διατηρεί την πρόβλεψη για έσοδα 6,9 τρισ. γιεν (+9,6%) και λειτουργικά κέρδη 540 δισ. γιεν. Αναθεώρησε, ωστόσο, προς τα πάνω τον στόχο για τις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων, στα 3,702 εκατ. οχήματα (+11,5% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος). Για τις μοτοσυκλέτες προβλέπει πωλήσεις 2,398 εκατ. μονάδων (+6,1%).

Τρίτη στις ταξινομήσεις στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εταιρεία, η Suzuki βρέθηκε στην τρίτη θέση τόσο τον Οκτώβριο όσο και στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026. Τον Οκτώβριο κατέγραψε 845 ταξινομήσεις (+15,4%) και μερίδιο 6,02%, ενώ στη λιανική ήταν δεύτερη με 622 ταξινομήσεις και μερίδιο 9,5%.

Στο δεκάμηνο, οι ταξινομήσεις της μάρκας έφτασαν τις 8.756 (+8,1%), με μερίδιο 6,78%. Το Vitara αντιστοιχούσε σχεδόν στις μισές, με 4.336 ταξινομήσεις (+17,6%). Το ηλεκτρικό e Vitara κατέλαβε τον Οκτώβριο τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV, με μερίδιο 14,49%.