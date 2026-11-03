Honda Sensing Ride: Στο δρόμο για λιγότερα ατυχήματα

Ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της Honda για «ασφάλεια για όλους» με μηδενικά ατυχήματα μέχρι το 2050.

Η Honda παρουσίασε στο Μιλάνο, στα πλαίσια της EICMA, το Honda Sensing Ride, ένα νέο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης αναβάτη για μοτοσικλέτες. Το σύστημα θα κάνει το ντεμπούτο του στο CRF1150L Africa Twin Adventure Sports του 2027, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μακροχρόνια δέσμευση της Honda για την ενίσχυση της ασφάλειας και την υποστήριξη των αναβατών μέσω προηγμένων τεχνολογιών.

Το Honda Sensing Ride χρησιμοποιεί μονάδες ραντάρ με μήκος κύματος 1mm, τοποθετημένες στο εμπρός και πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας, για την ανίχνευση των οχημάτων και των συνθηκών που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο. Αξιολογώντας συνδυαστικά τις ενέργειες του αναβάτη και τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας, το σύστημα παρέχει προειδοποιήσεις και λειτουργίες υποβοήθησης, με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την οδήγηση. Στον πυρήνα της λειτουργίας του συστήματος βρίσκεται η αποκλειστική τεχνολογία κιβωτίου διπλού συμπλέκτη (Dual Clutch Transmission – DCT) της Honda, η οποία επιτρέπει την ομαλή ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών υποβοήθησης, διατηρώντας παράλληλα τον φυσικό και διαισθητικό έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Το DCT παρουσιάστηκε από τη Honda το 2010 ως το πρώτο σύστημα μετάδοσης διπλού συμπλέκτη στον κόσμο για μοτοσικλέτες και έχει αναγνωριστεί ευρέως για την ικανότητά του να προσφέρει χαρακτηριστικά λειτουργίας που ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις προθέσεις του αναβάτη. Σε συνδυασμό με το Adaptive Cruise Control (ACC) με λειτουργία Stop & Go, το DCT εξασφαλίζει εξαιρετικά ομαλή διαχείριση της ταχύτητας και των αλλαγών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ακινητοποίησης και της υποβοήθησης εκκίνησης. Για την επανεκκίνηση της μοτοσικλέτας απαιτείται ενέργεια από τον αναβάτη. Αξιοποιώντας αυτή την τεχνολογική βάση, το νέο σύστημα εισάγει επιπλέον λειτουργίες ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες των μοτοσικλετών, όπως το Group Ride Assist, που προσφέρει ενισχυμένη υποστήριξη κατά την ομαδική οδήγηση, και το Blind Spot Information, το οποίο βοηθά τον αναβάτη να ελέγχει περιοχές γύρω από τη μοτοσικλέτα που δεν είναι άμεσα ορατές.