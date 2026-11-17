Η δικύλινδρη adventure των 63 ίππων διαθέτει αυτόματη μεταβολή ύψους σέλας, ραντάρ τυφλού σημείου, δύο κάμερες και θερμαινόμενα γκριπ και σέλα.

Ξεκίνησε η διάθεση της KOVE 625X MAX στην ελληνική αγορά, με τιμή 6.995 ευρώ, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών KOVE της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. Η έκδοση MAX συνδυάζει δικύλινδρο κινητήρα 63 ίππων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση και εξοπλισμό άνεσης και υποβοήθησης του αναβάτη.

Αυτόματη μεταβολή του ύψους της σέλας

Βασικό χαρακτηριστικό της έκδοσης είναι το σύστημα πίσω ανάρτησης ADS+ALS. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, διαθέτει τρία προγράμματα λειτουργίας και μεταβάλλει αυτόματα το ύψος της σέλας από τα 795 έως τα 820 mm, ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται κάμερες καταγραφής εμπρός και πίσω, ραντάρ τυφλού σημείου, καθώς και θερμαινόμενα γκριπ και σέλα. Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από οθόνη TFT 6,75 ιντσών με δυνατότητα Screen Mirroring.

Κινητήρας 63 ίππων και τροχοί 19 και 17 ιντσών

Η KOVE 625X MAX εφοδιάζεται με δικύλινδρο κινητήρα απόδοσης 63 ίππων και ρεζερβουάρ χωρητικότητας 21 λίτρων. Οι ακτινωτοί τροχοί έχουν διάμετρο 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω.

Το ηλεκτρονικό πακέτο περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Traction Control) και ABS, με λειτουργία Off-Road για την κίνηση εκτός ασφάλτου.