Η Triumph στον Όμιλο Σαρακάκη σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Μάλτα

Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη αναλαμβάνει την εισαγωγή, τη διανομή και την υποστήριξη μετά την πώληση των μοτοσυκλετών Triumph σε τρεις αγορές.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση της Triumph Motorcycles στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Μάλτα, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Η συμφωνία καλύπτει την εισαγωγή και τη διανομή των μοτοσυκλετών της βρετανικής εταιρείας, καθώς και των γνήσιων ειδών ένδυσης, αξεσουάρ και ανταλλακτικών. Περιλαμβάνει επίσης την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, αποτελώντας αλλαγή στην εμπορική εκπροσώπηση και την τεχνική υποστήριξη της Triumph στις τρεις χώρες.

Έμφαση στο δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασικός άξονας της συνεργασίας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Triumph μέσω ενός δικτύου συνεργατών με εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα της μάρκας και εξειδικευμένο προσωπικό.

Για τους υποψήφιους αγοραστές και τους σημερινούς κατόχους, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πρόσβαση στις υπηρεσίες πώλησης, συντήρησης και ανταλλακτικών. Στο συγκεκριμένο δελτίο Τύπου δεν περιλαμβάνονται αναλυτικός κατάλογος των σημείων του δικτύου, νέος τιμοκατάλογος ή συγκεκριμένες αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά προϊόντων και την τεχνική εξυπηρέτηση της Triumph, ο Όμιλος παραπέμπει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Από τις Bonneville και τις Tiger έως τα μοντέλα των 400 κ.εκ.

Η συνεργασία αφορά μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες μοτοσυκλετών. Η οικογένεια Bonneville εκπροσωπεί τη φιλοσοφία Modern Classic της Triumph, ενώ οι σειρές Trident, Street Triple, Speed Triple και Daytona καλύπτουν διαφορετικές προτάσεις με σπορ προσανατολισμό.

Οι Scrambler και Tiger απευθύνονται σε αναβάτες με ενδιαφέρον για την περιπέτεια και το ταξίδι, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τη Rocket 3 με κινητήρα 2.500 κ.εκ. και τα μοντέλα των 400 κ.εκ., που αποτελούν πιο προσιτές προτάσεις εισόδου στη μάρκα. Παράλληλα, η Triumph διαθέτει σειρές enduro και motocross για χρήση εκτός δρόμου.

Τι δηλώνουν οι δύο πλευρές

Ο επικεφαλής πωλήσεων της Triumph Motorcycles, David Goerge, δήλωσε «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάμε τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Triumph Motorcycles στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Μάλτας. Η συνεργασία αυτή θα καταστήσει τη μάρκα ακόμη πιο δημοφιλή και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε ακόμη περισσότερους φίλους και πελάτες στην οικογένεια της Triumph στις χώρες αυτές»

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης, χαρακτήρισε την ανάληψη της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και διανομής σημαντική εξέλιξη για τον Όμιλο. «Η ανάληψη της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και διανομής της Triumph Motorcycles στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Μάλτας, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Η Triumph έχει ισχυρή κληρονομιά, ξεχωριστή ταυτότητα και σαφή δυναμική ανάπτυξης, στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με τη δική μας φιλοσοφία και την εμπειρία μας στην ανάπτυξη διεθνών brands. Στόχος μας είναι να να προσφέρουμε στους πελάτες μια εμπειρία αντάξια της μάρκας, μέσω από ένα σύγχρονο δίκτυο Επισήμων Εμπόρων και Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων σε κάθε σημείο επαφής. Μαζί με την Triumph, επενδύουμε σε μια μακροπρόθεσμη σχέση με την αγορά και κυρίως με τους ανθρώπους που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα και επιλέγουν να ζουν την εμπειρία της Triumph».