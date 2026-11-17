Ανάλυση της Ford σε περισσότερα από 36.000 αυτοκίνητα σε ΗΠΑ και Καναδά καταγράφει την κατάσταση των μπαταριών τους, με συνολική χιλιομετρική κάλυψη περίπου 3,2 δισ. χιλιομέτρων.

Στο 92% της αρχικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητάς τους διατηρούνται κατά μέσο όρο οι μπαταρίες περισσότερων από 36.000 Ford Mustang Mach-E έπειτα από περίπου πέντε χρόνια χρήσης, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιοποίησε η εταιρεία. Τα στοιχεία αφορούν αυτοκίνητα κατασκευής 2021 σε ΗΠΑ και Καναδά, τα οποία έχουν διανύσει συνολικά περίπου 3,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η Ford παρουσιάζει τα δεδομένα ως ένδειξη της αντοχής των μπαταριών υψηλής τάσης σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με την ανάλυσή της, στο 95% των αυτοκινήτων του συγκεκριμένου δείγματος η κατάσταση υγείας της μπαταρίας βρίσκεται μεταξύ 87% και 97% της αρχικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητας.

Τι δείχνουν τα αυτοκίνητα με πολλά χιλιόμετρα

Στο δείγμα περιλαμβάνονται περισσότερες από 2.000 Mustang Mach-E που έχουν ξεπεράσει τα 160.000 χιλιόμετρα με την αρχική τους μπαταρία. Σε αυτά τα αυτοκίνητα, η μέση διατηρούμενη χωρητικότητα υπερβαίνει το 91%, σύμφωνα με τη Ford.

Παράλληλα, περισσότεροι από 30 οδηγοί έχουν διανύσει πάνω από 320.000 χιλιόμετρα, με τις μπαταρίες των αυτοκινήτων τους να διατηρούν κατά μέσο όρο το 88% της αρχικής χωρητικότητας.

Η εταιρεία αναφέρει ξεχωριστά και την περίπτωση μιας Mustang Mach-E του 2022, η οποία έχει ξεπεράσει τα 640.000 χιλιόμετρα με την εργοστασιακή μπαταρία. Για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ωστόσο, δεν δίνεται ακριβές ποσοστό διατηρούμενης χωρητικότητας.

Σχεδιασμός με ορίζοντα άνω της δεκαετίας

Σύμφωνα με τη Ford, τα συστήματα μπαταριών των ηλεκτρικών μοντέλων της σχεδιάζονται με στόχο λειτουργική ζωή που υπερβαίνει τα δέκα χρόνια. Στη διαδικασία εξέλιξης περιλαμβάνονται δοκιμές σε διαφορετικές θερμοκρασίες, κλιματικές συνθήκες και προφίλ φόρτισης.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι αξιοποιεί δεδομένα από την πραγματική χρήση των αυτοκινήτων για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και θερμικής προστασίας στα επόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της.

Οι συστάσεις της Ford για τη φόρτιση

Πέρα από τον σχεδιασμό της μπαταρίας, η Ford επισημαίνει τον ρόλο της χρήσης και των συνηθειών φόρτισης στη διατήρηση της χωρητικότητας. Οι βασικές συστάσεις της εταιρείας είναι οι εξής:

Προτίμηση στη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), μέσω οικιακού φορτιστή, για τις καθημερινές ανάγκες. Η εταιρεία προτείνει η ταχεία φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) να χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται, όπως σε μεγάλα ταξίδια.

Στάθμευση σε σκιερό σημείο, όταν υπάρχει δυνατότητα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και χρήση της λειτουργίας προετοιμασίας της μπαταρίας πριν από την αναχώρηση, όσο το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο στον φορτιστή.

Τήρηση των συστάσεων για το επίπεδο φόρτισης ανάλογα με το μοντέλο και τον τύπο μπαταρίας. Σύμφωνα με τη Ford, σχετικές εξατομικευμένες οδηγίες παρέχονται μέσω της εφαρμογής Ford App.

Τα ποσοστά που δημοσιοποίησε η εταιρεία αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα Mustang Mach-E και αποτυπώνουν μέσες τιμές ή εύρη διατηρούμενης χωρητικότητας. Δεν αποτελούν πρόβλεψη για κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά, ούτε συνοδεύονται στο δελτίο Τύπου από αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας μέτρησης.