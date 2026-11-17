Ο επικεφαλής της Mercedes στη Formula 1 εξηγεί γιατί πιστεύει στην παραμονή του Ιταλού πρωταθλητή και μιλά για τους δεσμούς του με την ομάδα.

«Μηδέν τοις εκατό!». Με αυτή την απάντηση ο Τότο Βολφ περιέγραψε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι να θελήσει κάποτε να αγωνιστεί με τη Ferrari. Ο επικεφαλής της Mercedes εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος για τη σχέση της ομάδας με τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, επικαλούμενος την εμπιστοσύνη της οικογένειάς του και τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους.

Μιλώντας στην BILD, ο Αυστριακός κλήθηκε να σχολιάσει την προοπτική ενός Ιταλού πρωταθλητή στο μονοθέσιο της Scuderia. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Επειδή ο Κίμι και η οικογένειά του είναι άνθρωποι που τιμούν τους δεσμούς τους».

Οι νίκες και οι τίτλοι στηρίζουν τη σχέση

Η Mercedes συνόδευσε τον Αντονέλι από τα καρτ μέχρι τη Formula 1 και την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη δεύτερη σεζόν του. Ο Βολφ θεωρεί ότι η αγωνιστική δυναμική της ομάδας προσφέρει στον Ιταλό ουσιαστικούς λόγους να συνεχίσει μαζί της.

Κατά τον επικεφαλής της Mercedes, η δυνατότητα διεκδίκησης νικών και τίτλων αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο για κάθε οδηγό. Στην περίπτωση του Αντονέλι, αυτή η προοπτική συνοδεύεται από την προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με τους ανθρώπους της ομάδας. Ο Βολφ χρησιμοποίησε μάλιστα μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας ότι ο Κίμι ανήκει στη Mercedes όπως οι τροχοί σε ένα αυτοκίνητο.

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε τα λόγια του οδηγού του μετά την κατάκτηση του τίτλου, όταν ο Αντονέλι είχε δηλώσει ότι αδυνατεί να φανταστεί τον εαυτό του σε άλλη ομάδα.

Οι τιφόζι με φανέλες Ferrari και καπέλα Mercedes

Ο Βολφ αναφέρθηκε και στην απήχηση του Αντονέλι στην Ιταλία. Κατά την εκτίμησή του, ο νεαρός πρωταθλητής έχει δημιουργήσει μια ισχυρή προσωπική σύνδεση με το κοινό, το οποίο εξακολουθεί να υποστηρίζει τη Ferrari και παράλληλα πανηγυρίζει τις επιτυχίες του συμπατριώτη του.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη νίκη του στη Μόντσα και την εικόνα θεατών που συνδύαζαν φανέλες της Ferrari με καπέλα της Mercedes. Για τον Βολφ, η υποδοχή του Ιταλού νικητή στην έδρα των τιφόζι αποτυπώνει τη θέση που έχει ήδη κερδίσει ο Αντονέλι στο κοινό της χώρας του.

Η φιλοξενία στο σπίτι του Βολφ

Η σχέση των δύο έχει και προσωπικό υπόβαθρο. Ο Βολφ αποκάλυψε ότι, πριν από δύο ή τρία χρόνια, ο Αντονέλι έμενε συχνά στο σπίτι του όταν επισκεπτόταν το εργοστάσιο στο Μπράκλεϊ. Ήταν ακόμη ανήλικος και η φιλοξενία από τον ίδιο και τη σύζυγό του, Σούζι, είχε γίνει μέρος της καθημερινότητας των επισκέψεών του στην ομάδα.

Ο Αυστριακός θυμήθηκε τις βραδιές που κάθονταν όλοι μαζί για να παρακολουθήσουν ταινίες. Η Σούζι και ο Κίμι, κουρασμένος από τις απαιτητικές ημέρες του στην ομάδα, αποκοιμιούνταν συχνά, αφήνοντάς τον να παρακολουθεί μόνος του μέχρι το τέλος. Η περιγραφή δείχνει την οικειότητα πάνω στην οποία στηρίζει σήμερα τη βεβαιότητά του για το κοινό μέλλον του Αντονέλι και της Mercedes.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.