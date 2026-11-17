Ο Ζακ Μπράουν περιγράφει την αστάθεια που συνάντησε στη McLaren και γιατί η αλλαγή κινητήρα δεν αρκούσε για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή.

Η McLaren είχε πείσει τον εαυτό της ότι η βασική αιτία των προβλημάτων της ήταν ο κινητήρας της Honda. Όταν όμως άλλαξε προμηθευτή, έγινε σαφές ότι η κρίση ήταν πολύ βαθύτερη. Αυτή είναι η αποτίμηση του Ζακ Μπράουν για την κατάσταση που συνάντησε όταν εντάχθηκε στην ομάδα στα τέλη του 2016.

Σε συνέντευξή του στο RACER, την οποία παρουσιάζει το RacingNews365, ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren Racing περιέγραψε ένα περιβάλλον διοικητικής αστάθειας, εσωτερικής δυσπιστίας και μετάθεσης ευθυνών, με συνέπειες τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

Οι συνεχείς αλλαγές στην κορυφή

Ο Μπράουν συνέδεσε μεγάλο μέρος της δυσλειτουργίας με τις διαδοχικές αλλαγές ηγεσίας. Όπως εξήγησε, όταν οι επικεφαλής εναλλάσσονται συνεχώς, οι εργαζόμενοι χάνουν τη σαφή κατεύθυνσή τους και δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τη διοίκηση.

«Αυτό είναι συνταγή καταστροφής για οποιαδήποτε επιχείρηση», ανέφερε. Κατά την περιγραφή του, η συνεργασία είχε δώσει τη θέση της στην προσπάθεια προσωπικής προστασίας και στην αναζήτηση υπευθύνων για τα λάθη.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονταν στους χρόνους των μονοθεσίων. Ο Μπράουν μίλησε για προβλήματα στην προσέλκυση χορηγών, στην επικοινωνία με τους φιλάθλους και στο ηθικό του προσωπικού.

Τι αποκάλυψε η μετάβαση από τη Honda στη Renault

Ο Αμερικανός παραδέχθηκε ότι αρχικά είχε αποδεχθεί και ο ίδιος την εξήγηση πως ο προμηθευτής κινητήρων ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα. Μετά την άφιξή του, όμως, διαπίστωσε ότι η αγωνιστική υστέρηση δεν μπορούσε να εξηγήσει τις οργανωτικές αδυναμίες της McLaren.

Η μετάβαση από τη Honda στη Renault έφερε βελτίωση στην κατάταξη, από την ένατη στην έκτη θέση, αλλά όχι την επιστροφή στη διεκδίκηση της κορυφής. Για τον Μπράουν, αυτό επιβεβαίωσε ότι η αλλαγή κινητήρα δεν αποτελούσε ολοκληρωμένη λύση.

Η αλλαγή κουλτούρας πριν από τα αποτελέσματα

Η προσέγγισή του βασίστηκε στην ανανέωση της διοίκησης και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, όχι στην παραδοχή ότι έπρεπε να αντικατασταθεί ολόκληρο το προσωπικό. Θεωρούσε ότι η McLaren διατηρούσε ανθρώπους με εμπειρία νικών και τίτλων, οι οποίοι χρειάζονταν σαφέστερη ηγεσία και κοινό προσανατολισμό.

Οι επενδύσεις σε υποδομές, η ανασυγκρότηση του εμπορικού τμήματος και η επιστροφή στο χρώμα papaya συνδέθηκαν με αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης. Το μεγαλύτερο επίτευγμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ότι άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε και συνεργαζόταν η ομάδα.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.