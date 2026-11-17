Η προετοιμασία για το 2027 έχει ξεκινήσει ήδη για τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος ετοιμάζεται για να υπερασπιστεί τον τίτλο του απέναντι σε έναν πολυπρωταθλητή της Formula 1.

Στο Μεξικό, ο Κίμι Αντονέλι ανέβηκε στο βάθρο έχοντας πετύχει κάτι που κανείς άλλος στη Formula 1 δεν είχε καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία. Στα 20 χρόνια και 68 ημέρες, έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του σπορ και ο πρώτος Ιταλός που κατέκτησε τον τίτλο μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Μία εβδομάδα αργότερα, στο Ιντερλάγκος, η Mercedes F1 εξασφάλισε και το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Η γερμανική ομάδα είχε κερδίσει τα πρώτα έξι Grand Prix του 2026, με τον Αντονέλι να παίρνει τις πέντε από αυτές τις νίκες. Στο φινάλε της σεζόν, όμως, οι διαφορές έχουν μικρύνει και η σειρά των ομάδων στην κορυφή μπορεί να αλλάξει από πίστα σε πίστα. Με αυτό το δεδομένο, ο 20χρονος ρωτήθηκε ποιος μπορεί να του δυσκολέψει περισσότερο την υπεράσπιση του τίτλου την επόμενη χρονιά.

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Ο αντίπαλος που θα τεθεί απέναντι στον Αντονέλι

Ο Αντονέλι περιμένει μάχη ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες και υπολογίζει σε αυτή και τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Όταν κλήθηκε να ξεχωρίσει έναν οδηγό, η απάντησή του ήταν σαφής.

«Αν έπρεπε να διαλέξω έναν οδηγό, θα έλεγα τον Μαξ Φερστάπεν. Είναι αυτός που μπορεί να μου δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα».

Ο Ολλανδός έχει κερδίσει τρία από τα τελευταία πέντε Grand Prix και βρίσκεται δεύτερος στη βαθμολογία. Η άνοδος της Red Bull Racing στο δεύτερο μέρος της σεζόν λόγω των άκρως επιτυχημένων αναβαθμίσεων αποτυπώνεται και στη συγκομιδή του Φερστάπεν, ο οποίος έχει πάρει 188 βαθμούς στους τελευταίους δέκα αγώνες, έναντι 186 του Αντονέλι.

«Η Red Bull, η McLaren και η Ferrari έχουν πλησιάσει πολύ. Οι διαφορές είναι μικρότερες και οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν από πίστα σε πίστα», ανέφερε ο Ιταλός.

Το 2027 είναι ήδη στο μυαλό του Αντονέλι

Για τον Αντονέλι, οι τρεις αγώνες που απομένουν είναι μια ευκαιρία να δει πώς ανταποκρίνεται η Mercedes όταν περισσότερες ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη.

«Σίγουρα. Το τέλος της σεζόν μπορεί ήδη να μας δώσει μια ιδέα για το πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Θα ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα να παλεύω με οδηγούς αυτού του επιπέδου σε κάθε Grand Prix», είπε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μετά την κατάκτηση του τίτλου έχει ακόμη μεγαλύτερη δίψα για νίκες.

«Για μένα, με αυτούς τους τελευταίους αγώνες αρχίζει ήδη η προετοιμασία για το 2027. Θέλω να κλείσω καλά τη χρονιά, ίσως με μερικές ακόμη νίκες, και να προσπαθήσω να επαναλάβω την επιτυχία του χρόνου. Είναι μόνο η αρχή».

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.