Η επιστροφή του Μίκαελ Σουμάχερ στη Formula 1 είχε συνδυαστεί με πολλές προσδοκίες, ωστόσο ο Γερμανός θρύλος δεν κατάφερε να πετύχει με τη Mercedes F1.

Τρεις σεζόν, ένα βάθρο και καμία νίκη. Αυτός ήταν ο απολογισμός του Μίκαελ Σουμάχερ στη δεύτερη θητεία του στη Formula 1. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε το 2010 με τη Mercedes F1, έπειτα από τρεις σεζόν μακριά από το πρωτάθλημα. Και τις τρεις χρονιές που αγωνίστηκαν μαζί, ο Νίκο Ρόσμπεργκ τερμάτισε μπροστά του στη βαθμολογία.

Μιλώντας στο High Performance Podcast, ο Ρόσμπεργκ εντόπισε μια συγκεκριμένη διαφορά σε σχέση με τον Σουμάχερ της ακμής του. Για τον Γερμανό, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό που κατάφερε να επιβληθεί εντός της ομάδας σε έναν θρύλο ο όπως ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής.

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Η δυσκολία προσαρμογής και το παράδειγμα του DRS

Για τον Ρόσμπεργκ, η ταχύτητα προσαρμογής είναι βασική δεξιότητα ενός οδηγού. Μια στροφή μπορεί να απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από γύρο σε γύρο, ανάλογα με την πρόσφυση ή την ταχύτητα με την οποία φτάνει στο φρενάρισμα.

«Η δεξιότητα ενός οδηγού αγώνων είναι το πόσο γρήγορα προσαρμόζεται. Προσαρμοζόμαστε πολύ γρήγορα σε νέες καταστάσεις, σε διαφορετικά επίπεδα πρόσφυσης, γιατί στον δικό μας κόσμο κάθε γύρος είναι διαφορετικός. Αυτό ήταν το μόνο σημείο όπου μπορούσες να δεις ότι ο Μίκαελ δεν ήταν πια στα καλύτερά του, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται σε ορισμένες καταστάσεις».

Το DRS μπήκε στη Formula 1 το 2011, στη δεύτερη χρονιά του Σουμάχερ με τη Mercedes. Ο Ρόσμπεργκ εξήγησε ότι το άνοιγμα της πίσω πτέρυγας μπορούσε να αλλάξει το σημείο φρεναρίσματος για έναν και μόνο γύρο, όταν ο οδηγός ετοιμαζόταν να προσπεράσει.

«Το καλύτερο παράδειγμα ήταν το DRS. Δεν είχε οδηγήσει ποτέ πριν με αυτό. Ξαφνικά πηγαίνεις 15 χλμ/ώρα πιο γρήγορα και φτάνεις στην επόμενη στροφή με ταχύτητα που δεν έχεις συνήθως εκεί», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, αυτό συνέβη όταν ο Σουμάχερ πλησίασε τη Williams του Σένα στη Βαρκελώνη: «Πρέπει να φρενάρεις πολύ νωρίτερα, γιατί αν φρενάρεις στο ίδιο σημείο θα βγεις εκτός. Εκείνος φρέναρε στο ίδιο σημείο και έπεσε πάνω στον Μπρούνο Σένα».

Το συμβάν αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα κοστοβόρο για τον Σουμάχερ, καθώς δέχθηκε ποινή στη θέση εκκίνησής του για τον επόμενο αγώνα που ήταν στο Μονακό. Σε εκείνο το τριήμερο, είχε γράψει τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, αλλά δεν εκκίνησε από την pole position.

Há 10 anos Michael Schumacher atropela Bruno Senna no GP ESPANHA 2012. O alemão foi considerado culpado e tomou uma punição de 5 posições no grid pra próxima corrida, em Mônaco, onde ele marcou a pole position mas largou em 6º https://t.co/MfPmb55xNC May 13, 2022

Τι σήμαινε για τον Ρόσμπεργκ να είναι μπροστά του

Λίγες εβδομάδες αργότερα τερμάτισε τρίτος στη Βαλένθια, στο μοναδικό του βάθρο μετά την επιστροφή του. Ο Ρόσμπεργκ εξήγησε γιατί η σύγκριση με τον teammate του είχε σημασία για τη δική του πορεία, ακόμη και σε αυτή τη φάση της καριέρας του Σουμάχερ.

«Τις περισσότερες φορές κέρδιζα τον Μίκαελ και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την καριέρα μου. Είχε αποσυρθεί και είχε επιστρέψει, οπότε δεν ήταν πια στο απόγειό του. Ακόμη κι έτσι, για μένα είχε σημασία να μένω μπροστά του».

Η θέση του στη βαθμολογία, όπως θυμάται, δεν του εξασφάλιζε την ίδια προσοχή στις συσκέψεις. Ο τότε επικεφαλής στρατηγικής της Mercedes, Τζέιμς Βάουλς, συχνά απευθυνόταν στον Σουμάχερ ακόμη κι όταν συζητούσαν για τον αγώνα του Ρόσμπεργκ.

«Του είπα ότι δικαιούμαι τουλάχιστον το 50% της προσοχής του σε αυτές τις συσκέψεις, ειδικά όταν συζητάμε τη δική μου στρατηγική».

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