Ο Θωμάς Κρασώνης στους δύο τελευταίους γύρους του NASCAR Brasil

Ο Έλληνας οδηγός θα αναχωρήσει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με προορισμό τη Βραζιλία, όπου θα συμμετάσχει στους τελευταίους αγώνες του NASCAR Brasil Series για το 2026.

Μπορεί τα πρωταθλήματα του NASCAR Euro Series να ολοκληρώθηκε, ωστόσο η σεζόν συνεχίζεται για τον Θωμά Κρασώνη. Ο Έλληνας οδηγός θα αναχωρήσει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με προορισμό τη Βραζιλία, όπου θα συμμετάσχει στους τελευταίους αγώνες του NASCAR Brasil Series για το 2026.

Το συγκεκριμένο Πρωτάθλημα βρίσκεται στην τελική φάση του και ο Κρασώνης θα συμμετάσχει στους δύο ημιτελικούς που θα διεξαχθούν την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην οβάλ πίστα του Chapeco μήκους 1.452 μέτρων, αλλά και στους τελικούς που θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου στην πίστα της Brasilia που αποτελείται από πέντε στροφές και έχει μήκος 5.384 μέτρα.

Πρωτοπόρος στη βαθμολογία του NASCAR Brasil Series είναι o Thiago Camilo της Full Time Sport με 226 βαθμούς, δεύτερος είναι ο Arthur Gama της Cavaleiro Sports με 225 βαθμούς και τρίτος ο teammate του Κρασώνη, Gabriel Casagrande της AMattheis Vogel με 213 Βαθμούς.

Πριν από μερικές ημέρες ολοκληρώθηκε η σεζόν στο NASCAR Euro Series με τον Θωμά Κρασώνη να τερματίζει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της κατηγορίας V8GP με 453 βαθμούς.

Ο Θωμάς Κρασώνης τη φετινή σεζόν συμμετείχε την κατηγορία V8GP, η οποία μέχρι πέρυσι ονομαζόταν PRO, οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της βελγικής PK Carsport. Υποστηρικτής της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη και στο NASCAR Brasil Series είναι η Costamare Shipping Company.

Κρασώνης: «Μια μεγάλη ευκαιρία!»

Παραπάνω από ικανοποιημένος για τη νέα ευκαιρία που του δίνεται είναι ο Θωμάς Κρασώνης. «Το πρωτάθλημα της Ευρώπης μπορεί να τελείωσε όμως μια καινούργια ευκαιρία εμφανίστηκε με την ολοκλήρωση της σεζόν! Η ομάδα AΜatheis Vogel που είναι πρωταγωνίστρια στα κορυφαία πρωταθλήματα της Βραζιλίας με προσέγγισε μέσω του φίλου μου Gabriel Casagrande και μου ζήτησε να είμαι ένας εκ των οδηγών της για τους δύο τελευταίους γύρους του NASCAR Βραζιλίας! Δέχθηκα αμέσως, καθώς η ομάδα είναι πάρα πολύ υψηλού επιπέδου και τέτοιες ευκαιρίες πρέπει πάντα να τις αξιοποιείς» τόνισε ο Έλληνας οδηγός.

Και προσέθεσε: «Ο πρώτος αγώνας γίνεται στην πίστα Chapecó στην οβάλ χάραξη της. Ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας καθώς δεν είχε φέτος οβάλ η Ευρώπη και η αλήθεια είναι ότι μου… έλειψε. Άλλωστε η τελευταία επαφή μου με οβάλ ήταν όταν κάναμε προπόνηση πριν την έναρξη της σεζόν στην Αμερική. Ο τελικός γύρος είναι στην πίστα της Brasilia, όπου θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα. Το format των αγώνων είναι παρεμφερές με αυτό της Ευρώπης. Οι διαφορές είναι ότι στην superpole των χρονομέτρων στη Βραζιλία γίνεται ένας sprint αγώνας με τους κορυφαίους 12 οδηγούς του Q2 αντί για τους δύο γρήγορους γύρους που κάνουμε στους ευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς και ότι και οι δύο αγώνες διεξάγονται την Κυριακή».

Και ολοκλήρωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που δεν τελειώνει ακόμα η αγωνιστική μου σεζόν, διότι νιώθω ότι έχω ακόμα πολλά να δώσω για φέτος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθειά μου, πάνω απ’ όλα την Costamare που είναι πάντα δίπλα μου και φυσικά την οικογένεια και τους φίλους μου».