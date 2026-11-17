Η Karenta Mandilas άνοιξε νέο showroom στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με πωλήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και υπηρεσίες συντήρησης.

Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 130, στην Καλαμαριά, άνοιξε η νέα έκθεση της Audi Karenta Mandilas. Η αντιπροσωπεία ενισχύει την παρουσία της στην ανατολική Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας στη νέα διεύθυνση την παρουσίαση των μοντέλων της Audi, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες υποστήριξης μετά την αγορά.

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Audi για τις εκθέσεις της. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά τα μοντέλα της γκάμας, να ενημερωθούν για τον εξοπλισμό και τις τεχνολογίες τους και να συγκρίνουν τις διαθέσιμες επιλογές. Η ομάδα της αντιπροσωπείας αναλαμβάνει την ενημέρωση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

Η νέα έκθεση απευθύνεται τόσο σε όσους εξετάζουν την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου όσο και σε όσους αναζητούν μεταχειρισμένο. Στην πρώτη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν με την ομάδα πωλήσεων για τις επιλογές της γκάμας. Για όσους προσανατολίζονται σε μεταχειρισμένο, η αντιπροσωπεία παρέχει ενημέρωση για τα διαθέσιμα αυτοκίνητα και υποστήριξη κατά την επιλογή τους.

Στη νέα εγκατάσταση εξυπηρετούνται επίσης οι οδηγοί που έχουν ήδη Audi και χρειάζονται συντήρηση ή τεχνική υποστήριξη για το αυτοκίνητό τους. Με την επένδυση στην Καλαμαριά, η Karenta Mandilas συνδέει τη λειτουργία της έκθεσης με την εξυπηρέτηση που ακολουθεί μετά την παράδοση του αυτοκινήτου, ώστε οι πελάτες να έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς για την αγορά και τη φροντίδα του οχήματός τους.