Οι κατασκευαστές κινητήρων της Formula 1 μαζί με την FIA και τους ιθύνοντες του σπορ θα συζητήσουν τη μορφή της επόμενης γενιάς μονάδων ισχύος.

Η Formula 1 βρίσκεται ακόμη στην πρώτη σεζόν των νέων υβριδικών μονάδων ισχύος, όμως η συζήτηση για την επόμενη γενιά κινητήρων έχει ήδη ανοίξει. Εδώ και μήνες, η FIA συγκεντρώνει τις απόψεις των κατασκευαστών, των ομάδων και των οδηγών, αναζητώντας μια λύση που θα περιορίσει το κόστος εξέλιξης και την πολυπλοκότητα των σημερινών μονάδων ισχύος. Ο στόχος ήταν από την αρχή ένας: να επιστρέψουν οι V8 κινητήρες.

Οι συζητήσεις περνούν σε πιο συγκεκριμένο στάδιο σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, με τη FIA και τους κατασκευαστές να εξετάζουν επίσημη πρόταση για τη μορφή με την οποία θα επιστρέψουν V8. Σύμφωνα με το The Race, διαφαίνεται ευρεία στήριξη για τη γενική κατεύθυνση, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη χρονιά εφαρμογής να παραμένουν υπό διαπραγμάτευση.

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Η πρόταση για τον υβριδικό V8 κινητήρα

Η διαμόρφωση που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη στήριξη, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, προβλέπει θερμικό κινητήρα V8 2,1 λίτρων με μικρότερο turbo και χαμηλότερη πίεση υπερπλήρωσης. Η λογική είναι να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα αρχιτεκτονική των V6 1,6 λίτρων ως βάση για την εξέλιξη του οκτακύλινδρου κινητήρα, περιορίζοντας το κόστος ενός σχεδιασμού από λευκό χαρτί.

Το ηλεκτρικό σκέλος θα έχει μικρότερη ισχύ. Η υπό συζήτηση πρόταση προβλέπει ηλεκτροκινητήρα 200 kW, έναντι των 350 kW της σημερινής γενιάς. Τα 100 kW θα είναι διαθέσιμα για κανονική χρήση και τα υπόλοιπα 100 kW θα ενεργοποιούνται ως πρόσθετη ισχύς για προσπέρασμα ή μέσω συστήματος push-to-pass, όπως στο IndyCar.

Αντιδράσεις έχει συναντήσει η ιδέα μιας κοινής μονάδας ισχύος που θα σχεδίαζε εξωτερικός προμηθευτής και στη συνέχεια θα τροποποιούσαν οι κατασκευαστές. Για τους τελευταίους, η δυνατότητα να αποκτούν αγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τη δική τους εξέλιξη παραμένει σημαντικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους.

Το 2030 και ο στόχος για πιο ελαφριά μονοθέσια

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ έχει τοποθετήσει δημόσια την αλλαγή στο 2030. Για να εφαρμοστεί τότε, ο σημερινός κύκλος κανονισμών θα πρέπει να ολοκληρωθεί έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλέπει ο αρχικός σχεδιασμός. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει αντικείμενο συζήτησης με τους κατασκευαστές. Ο πρόεδρος της FIA έχει συνδέσει την απλούστερη σχεδίαση και με τον στόχο να μειωθεί περίπου στο μισό το κόστος των κινητήρων.

Η επόμενη γενιά κανονισμών έχει στόχο και τη μείωση του βάρους των μονοθεσίων κατά περίπου 80 κιλά. Ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, εκτιμά ότι το όριο των 700 κιλών είναι εφικτό, αναγνωρίζοντας ότι θα χρειαστούν συμβιβασμοί στις επιμέρους προδιαγραφές.

«Συνολικά, ο στόχος μας είναι να πέσουμε κάτω από τα 700 κιλά», ανέφερε.

Ο Τομπάζης εξήγησε επίσης γιατί η FIA και οι ομάδες προτιμούν να διατηρήσουν τους αγώνες χωρίς ανεφοδιασμούς καυσίμων. Πέρα από το πρόσθετο ρίσκο και την πολυπλοκότητα, τα φορτία καυσίμου θα καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό από πριν τους γύρους των pit stop, αφήνοντας στις ομάδες μικρότερη ευελιξία να αλλάξουν στρατηγική στη διάρκεια του αγώνα.

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