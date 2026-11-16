Έπειτα από το ντεμπούτο που έκανε στη Βραζιλία, ο Ραφαέλ Κάμαρα θα αγωνιστεί για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix στη Formula 1 με τη Haas.

Το ντεμπούτο του Ραφαέλ Κάμαρα στη Formula 1 ήταν προγραμματισμένο για το 2027. Η απόφαση της Haas να απομακρύνει τον Έστεμπαν Οκόν από τη σύνθεσή της για το υπόλοιπο της σεζόν άλλαξε το χρονοδιάγραμμα. Στα 21 του, ο Βραζιλιάνος κλήθηκε να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του στο Ιντερλάγκος, σε ένα τριήμερο με συνεχείς εναλλαγές του καιρού και χωρίς να έχει οδηγήσει προηγουμένως τη φετινή VF-26.

Η αρχική ανακοίνωση της Haas αφορούσε μόνο το GP στο Σάο Πάολο. Πλέον, η αμερικανική ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο Κάμαρα θα αγωνιστεί δίπλα στον Όλιβερ Μπέρμαν και στο Λας Βέγκας. Ο Ρίο Χιρακάβα, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Οκόν στη διάρκεια του τριημέρου στο Μεξικό, θα οδηγήσει το μονοθέσιο του Μπέρμαν στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Τι έδειξε το ντεμπούτο στη Βραζιλία

Ο Κάμαρα πέρασε στο Q2 και κατετάγη 13ος, παρά τις δύο εξόδους του στις κατατακτήριες, η δεύτερη από τις οποίες τον έστειλε στις μπαριέρες. Στον αγώνα τερμάτισε 20ός και τελευταίος, δύο γύρους πίσω από τον νικητή.

Με τα σλικ, πάντως, η εικόνα του ήταν καλύτερη. Σύμφωνα με την ανάλυση του The Race, στα δύο σκέλη με τη μαλακή γόμα ήταν κατά μέσο όρο περίπου ένα δέκατο του δευτερολέπτου ανά γύρο πιο αργός από τον Μπέρμαν, ο οποίος πέρασε μέρος του αγώνα στην κίνηση. Με τα ενδιάμεσα ελαστικά, η μεταξύ τους διαφορά ήταν αισθητά μεγαλύτερη.

«Η Βραζιλία ήταν μια καλή εμπειρία από την οποία έμαθα πολλά. Τώρα θέλω να χτίσω πάνω σε αυτή, να βελτιώνομαι βήμα βήμα και να αξιοποιήσω κάθε περίοδο δοκιμών», δήλωσε ο Κάμαρα ενόψει της πρώτης του εμφάνισης στην πίστα του Λας Βέγκας.

Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, χαρακτήρισε τις συνθήκες του ντεμπούτου «εξαιρετικά δύσκολες» και πρόσθεσε ότι ο Βραζιλιάνος «έδειξε σε εμάς και σε όλο τον κόσμο γιατί τον υπογράψαμε για το 2027».

VF-26 ✅ Interlagos ✅ A landmark moment for Rafa 🇧🇷 #HaasF1 #F1 https://t.co/eqpA2hXQvb — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 12, 2026

Τα δεδομένα αλλάζουν για Κατάρ και Άμπου Ντάμπι

Η Haas έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του Κάμαρα έως το Λας Βέγκας και η σύνθεσή της για τους δύο τελευταίους αγώνες παραμένει ανοιχτή.

Στο Κατάρ και στο Άμπου Ντάμπι ολοκληρώνεται και η σεζόν της Formula 2, όπου ο Βραζιλιάνος προηγείται με 207 βαθμούς έναντι 200 του Νίκολα Τσόλοφ. Με τα δύο πρωταθλήματα στο ίδιο πρόγραμμα, η συμμετοχή του και στις δύο κατηγορίες το ίδιο τριήμερο είναι πρακτικά ανέφικτη, με τον Ρίο Χιρακάβα να θεωρείται ως φαοβρί για τη θέση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.