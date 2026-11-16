Η Lepas στο 38ο Athens Fashion Week με τον Βασίλη Ζούλια και το L8

Η Lepas ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση με την επίδειξη «Strike a Pose», ενώ συμμετείχε και ως χορηγός στα βραβεία νέων σχεδιαστών.

Με την επίδειξη «Strike a Pose» του Βασίλη Ζούλια ολοκληρώθηκε η παρουσία της Lepas στο 38ο Athens Fashion Week. Ο σχεδιαστής, ο οποίος συνεργάζεται με τη μάρκα στην Ελλάδα με την ιδιότητα του Elegant Partner, παρουσίασε τη συλλογή του για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2026/27.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, στον δεύτερο όροφο της κλωστοϋφαντουργίας Πεταλούδα/Μουζάκη, με τα μηχανήματα παραγωγής να αποτελούν μέρος του σκηνικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η προσέλευση του κοινού οδήγησε στην πραγματοποίηση της επίδειξης δύο φορές.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διοργάνωση, η Lepas παρουσίασε και το L8, το SUV της στην κατηγορία D. Η παρουσία του μοντέλου εντάσσεται στην προσπάθεια της μάρκας να συνδέσει τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων της με τον χώρο της μόδας.

Πέρα από τη συνεργασία με τον Βασίλη Ζούλια, η Lepas συμμετείχε στο Athens Fashion Week ως επίσημος χορηγός των New Designers Awards by LEPAS, των βραβείων που εστιάζουν στη νέα γενιά σχεδιαστών.