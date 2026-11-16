Mercedes-Benz: Ηλεκτρικά συστήματα 800 Volt, νέες μπαταρίες και υβριδικά με τεχνογνωσία F1

Η γερμανική εταιρεία παρουσιάζει τις τεχνολογίες κίνησης που εξελίσσει για την επόμενη γενιά μοντέλων της, από ηλεκτροκινητήρες με κιβώτιο δύο σχέσεων μέχρι μπαταρίες χωρίς κοβάλτιο.

Με περισσότερα από 40 νέα μοντέλα έως το τέλος του 2027, η Mercedes-Benz προχωρά στην ανανέωση της γκάμας της διατηρώντας παράλληλα την εξέλιξη αμιγώς ηλεκτρικών και υβριδικών συστημάτων κίνησης. Στο επίκεντρο του τεχνολογικού της προγράμματος βρίσκονται η ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 Volt, νέες χημικές συνθέσεις μπαταριών και η αξιοποίηση τεχνογνωσίας από τη Formula 1 στους κινητήρες παραγωγής.

Η προσέγγιση βασίζεται στην κοινή χρήση εξαρτημάτων και τεχνολογιών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών αυτοκινήτων. Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η προσαρμογή των συστημάτων κίνησης στις απαιτήσεις κάθε μοντέλου και αγοράς, αντί της εφαρμογής μίας ενιαίας λύσης σε ολόκληρη την γκάμα.

Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt και κιβώτιο δύο σχέσεων

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική ηλεκτρικής κίνησης της Mercedes-Benz αξιοποιεί τεχνογνωσία από το πρόγραμμα VISION EQXX. Η εταιρεία τη συνδέει με τις ηλεκτρικές CLA, CLA Shooting Brake, GLB, GLA, GLC και C-Class, ενώ σχεδιάζει την επέκταση της τεχνολογίας των 800 Volt σε μεγαλύτερες σειρές, όπως η E-Class και η S-Class.

Βασικό εξάρτημα είναι η ηλεκτρική μονάδα κίνησης EDU 2.0, την οποία η Mercedes-Benz εξελίσσει και κατασκευάζει στο δικό της δίκτυο παραγωγής. Έχει σχεδιαστεί εξαρχής για λειτουργία στα 800 Volt και χρησιμοποιεί αντιστροφέα με καρβίδιο του πυριτίου, με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών.

Η μονάδα συνδυάζεται με κιβώτιο δύο σχέσεων και συμπλέκτη οδοντωτής εμπλοκής, γνωστό ως «dog clutch». Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, η διάταξη επιτρέπει την εξισορρόπηση των απαιτήσεων για ροπή, τελική ταχύτητα και κατανάλωση ενέργειας.

Η εξέλιξη δεν περιορίζεται στον ηλεκτροκινητήρα. Η μπαταρία, η θερμική διαχείριση, η φόρτιση και το λογισμικό αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο, ώστε να μειώνονται οι απώλειες από τις κυψέλες μέχρι τους τροχούς. Παράλληλα, το λειτουργικό σύστημα MB.OS παρέχει κοινή βάση λογισμικού για διαφορετικούς τύπους συστημάτων κίνησης.

Μπαταρίες με περισσότερο μαγγάνιο και λιγότερα κρίσιμα υλικά

Στις μπαταρίες, η Mercedes-Benz εξετάζει διαφορετικές χημικές συνθέσεις ανάλογα με τις ανάγκες αυτονομίας, φόρτισης και επιδόσεων. Μία από τις κατευθύνσεις είναι ο συνδυασμός υλικών καθόδου LMO και NMC, με μεγαλύτερη αναλογία μαγγανίου και μικρότερη χρήση κοβαλτίου και νικελίου.

Παράλληλα, εξελίσσει την τεχνολογία LNMO, με βάση το λίθιο, το νικέλιο και το μαγγάνιο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη σύνθεση θα μπορούσε να καταργήσει το κοβάλτιο και να περιορίσει σημαντικά το νικέλιο σε σχέση με τις σημερινές κυψέλες NMC.

Η Mercedes-Benz αναφέρει δυνατότητα λειτουργίας έως τα 5 Volt σε επίπεδο κυψέλης και εκτιμά ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να προσφέρει έως 30% μεγαλύτερη αυτονομία έναντι μπαταριών LFP αντίστοιχου βάρους και διαστάσεων. Πρόκειται για δυνατότητες της υπό εξέλιξη τεχνολογίας και όχι για ανακοινωμένες προδιαγραφές κάποιου μοντέλου παραγωγής.

Δοκιμές στερεάς κατάστασης με EQS

Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης μπαταρίες στερεάς κατάστασης, σε συνεργασία με τη Factorial Energy και την ProLogium. Με τη Factorial έχει εξελιχθεί μπαταρία με άνοδο μεταλλικού λιθίου, η οποία τοποθετήθηκε σε όχημα δοκιμών βασισμένο στην EQS.

Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κάλυψε 1.205 χλμ. από τη Στουτγάρδη έως το Μάλμε χωρίς ενδιάμεση φόρτιση. Το αποτέλεσμα αφορά όχημα εξέλιξης και δεν αποτελεί επίσημη τιμή αυτονομίας μοντέλου παραγωγής.

Με την ProLogium, η συνεργασία εστιάζει σε δοκιμές κυψελών Gen4, με αξιολόγηση των επιδόσεων, της ασφάλειας και της θερμικής συμπεριφοράς τους. Στόχος είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα μελλοντικής μαζικής παραγωγής, χωρίς να ανακοινώνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσης.

Υβριδικά συστήματα και ηλεκτρική υποβοήθηση του turbo

Η εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης συνεχίζεται μέσω της αρθρωτής οικογένειας FAME. Οι βενζινοκινητήρες και οι πετρελαιοκινητήρες με υβριδική υποβοήθηση προορίζονται για εφαρμογές από την GLA έως την S-Class, με κοινές τεχνικές λύσεις και δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικές απαιτήσεις.

Ένα από τα νεότερα παραδείγματα είναι ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας M 252 LS των 1,5 λίτρων. Η Mercedes-Benz ανακοινώνει ισχύ 170 kW για τον θερμικό κινητήρα και 23 kW για την ηλεκτρική υποβοήθηση. Το σύνολο εξοπλίζεται με ηλεκτρικά υποβοηθούμενο υπερσυμπιεστή καυσαερίων, ο οποίος τροφοδοτείται από το δίκτυο των 48 Volt.

Η εταιρεία συνδέει την τεχνολογία με τη συνεργασία της με τη Mercedes-AMG High Performance Powertrains στο Μπρίξγουορθ, όπου εξελίσσονται οι μονάδες ισχύος της Formula 1. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας αφορά τόσο τεχνικές λύσεις όσο και μεθόδους εξέλιξης και δοκιμών.

Για την εφαρμογή του κινητήρα στη νέα GLB 250, η Mercedes-Benz αναφέρει βελτίωση της επιτάχυνσης κατά περίπου ένα δέκατο του δευτερολέπτου και μείωση των εκπομπών CO₂ κατά περίπου 17% σε σύγκριση με την προηγούμενη GLB 250 με κινητήρα M 260. Οι τελικές τιμές WLTP για το νέο μοντέλο δεν είναι ακόμη διαθέσιμες.

Από τα δεδομένα οδήγησης στις δοκιμές

Στη διαδικασία εξέλιξης, η Mercedes-Benz αξιοποιεί δεδομένα χρήσης από συνδεδεμένα οχήματα, όπως τα μοτίβα επιτάχυνσης, οι κινήσεις του πεντάλ γκαζιού, η ρυμούλκηση και οι εκκινήσεις σε ανηφόρα. Αυτά μεταφράζονται σε στόχους για την απόδοση και τη λειτουργία των συστημάτων.

Προηγούνται ψηφιακές προσομοιώσεις για την ισχύ, τη ροπή, τις σχέσεις μετάδοσης και τις στρατηγικές ελέγχου. Ακολουθούν δοκιμές σε δυναμόμετρα, υπό διαφορετικά φορτία και θερμοκρασίες, πριν από την τελική αξιολόγηση στο αυτοκίνητο. Με αυτή τη διαδικασία, η εταιρεία επιδιώκει να προσαρμόζει τις κοινές τεχνολογικές βάσεις στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε μοντέλου.