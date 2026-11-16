H αξία των ομάδων της Formula 1 αυξάνεται συνεχώς χρόνο με το χρόνο, με τις νέες αποτιμήσεις να μαρτυρούν την τεράστια οικονομική ανάπτυξη.

Η Formula 1 δεν γνωρίζει ανάπτυξη μόνο σε επίπεδο δημοτικότητας, αλλά και στην επιχειρηματική αξία των ομάδων της. Τα ποσά που απαιτούνται πλέον για να αποκτήσει κάποιος μια θέση στο grid έχουν φτάσει σε επίπεδα που πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν εξωπραγματικά, με τη συνολική αξία των 11 ομάδων να αγγίζει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Sportico για το 2026, η μέση αξία μιας ομάδας της Formula 1 ανέρχεται πλέον σε 4,55 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 33% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η μέση αποτίμηση έχει αυξηθεί κατά 197% από το 2023, αποτυπώνοντας τη ραγδαία μεταμόρφωση του πρωταθλήματος σε ένα από τα πολυτιμότερα αθλητικά προϊόντα παγκοσμίως.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η Ferrari παραμένει στην κορυφή

Παρά το γεγονός ότι έχει να κατακτήσει τίτλο από το 2008, η Ferrari εξακολουθεί να είναι η πολυτιμότερη ομάδα της Formula 1. Η αξία της εκτιμάται στα 8,2 δισ. δολάρια, έχοντας αυξηθεί κατά 28% μέσα σε έναν χρόνο. Η ιστορία της, η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της μάρκας και η εμπορική της δύναμη τη διατηρούν στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Ακολουθεί η Mercedes με 7,75 δισ. δολάρια, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η McLaren με 6,3 δισ. δολάρια. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Red Bull, με εκτιμώμενη αξία 5,6 δισ. δολαρίων, και την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η Aston Martin με 4,15 δισ. δολάρια.

Η εντυπωσιακή άνοδος των μικρότερων ομάδων

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, εντοπίζεται στις ομάδες που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη. Η Haas καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία άνοδο, με 67%, φτάνοντας σε αποτίμηση 2,8 δισ. δολαρίων. Αντίστοιχα, η αξία της Audi αυξήθηκε κατά 60%, ενώ η Alpine παρουσίασε άνοδο 58%.

Ακόμη και η Cadillac, η οποία πραγματοποιεί φέτος την πρώτη της σεζόν στη Formula 1, εκτιμάται στα 2,7 δισ. δολάρια. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομικής δυναμικής του πρωταθλήματος, καθώς ακόμη και η λιγότερο πολύτιμη ομάδα έχει πλέον αποτίμηση πολλών δισεκατομμυρίων.

Η εφαρμογή του ανώτατου ορίου δαπανών, η ανάπτυξη των εμπορικών εσόδων και το αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτών έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτή την εξέλιξη. Οι ομάδες της Formula 1 δεν αντιμετωπίζονται πλέον μόνο ως αγωνιστικοί οργανισμοί, αλλά και ως ιδιαίτερα ελκυστικά επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία.

Η αξία των ομάδων της F1

Θέση Ομάδα Αξία (δισ. $) Μεταβολή από το 2025 1 Ferrari 8,20 +28% 2 Mercedes 7,75 +32% 3 McLaren 6,30 +33% 4 Red Bull 5,60 +30% 5 Aston Martin 4,15 +38% 6 Alpine 3,28 +58% 7 Williams 3,24 +51% 8 Racing Bulls 3,05 +49% 9 Audi 3,00 +60% 10 Haas 2,80 +67% 11 Cadillac 2,70 —

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.