KTM 2027: Τα μοντέλα που είδαμε στην EICMA 2026

Η KTM αποκάλυψε το πλήρες εύρος της επερχόμενης γκάμας μοντέλων της, η οποία καλύπτει τις κατηγορίες Adventure, Naked και Off-road.

Από τις κορυφαίες μοτοσυκλέτες κατηγορίας Naked και τις ειδικά σχεδιασμένες πλατφόρμες εκτός δρόμου μέχρι συναρπαστικές τεχνικές αποκαλύψεις, η KTM προχώρησε σε ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε όλη τη γκάμα της, ανακοινώνοντας παράλληλα τα νέα μοντέλα που έρχονται.

Ας τα δούμε μαζί. Οι πληροφορίες που ανακοινώθηκαν είναι ελάχιστες, με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά να έρχονται μέσα στο εγγύς μέλλον:

390 Adventure R / X

Το επιτυχημένο Adventure αποκτά μια ουσιαστική αναβάθμιση στη λειτουργικότητά του. Το ανανεωμένο πάνελ διακοπτών στην αριστερή πλευρά του τιμονιού επιτρέπει πλέον την ενεργοποίηση του Cruise Control (προαιρετικά), προσφέροντας ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό για άνεση σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, περίπου τον Δεκέμβριο, το ανανεωμένο 390 Adventure X θα προστεθεί στη γκάμα της KTM.

Το μοντέλο διατίθεται σε δύο νέους χρωματικούς συνδυασμούς και εξοπλίζεται με οθόνη TFT.

790 Adventure

Το μεσαίο Adventure συνεχίζει την πορεία του το 2027 με ανανεωμένη εμφάνιση, καθώς ένας νέος μαύρος χρωματισμός αντικαθιστά τις προηγούμενες επιλογές σε πορτοκαλί και λευκό, προσδίδοντας μια πιο λιτή και διακριτική αισθητική σε μία από τις πιο ευέλικτες adventure πλατφόρμες της KTM.

1390 Super Duke R / EVO

Τα R και EVO επιστρέφουν πιο αιχμηρά από ποτέ, με δύο νέους χρωματικούς συνδυασμούς. Μια αναβαθμισμένη έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8,8 ιντσών προσφέρει πλέον ένα πιο καθαρό και γρήγορο περιβάλλον χρήσης, σε συνδυασμό με νέους διακόπτες στο τιμόνι για πιο διαισθητικό έλεγχο κατά την οδήγηση.

Βελτιωμένη είναι και η απόδοση του συστήματος πέδησης, με τις ανανεωμένες δαγκάνες Brembo HyPure να προσφέρουν ακόμη πιο άμεση και ισχυρή ακινητοποίηση.

1390 Super Duke GT / EVO

Το GT, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην EICMA 2024, αναμένεται να φτάσει στα καταστήματα των εμπόρων στις αρχές του 2027. Διαθέτοντας μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, το μοντέλο του 2027 συνδυάζει την άνεση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με ασυμβίβαστες επιδόσεις.

Η ίδια οθόνη αφής TFT 8,8 ιντσών διαθέτει πλέον ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης με χάρτες που λειτουργούν offline, ενώ η ρυθμιζόμενη ζελατίνα (βασικός εξοπλισμός) και η ενσωματωμένη βάση στήριξης SP Connect καθιστούν τη μοτοσυκλέτα απόλυτα έτοιμη για ταξίδια.

Η άνεση της σέλας έχει επίσης βελτιωθεί για πολύωρη οδήγηση, χωρίς να θυσιάζονται οι κορυφαίες επιδόσεις που χαρακτηρίζουν τη σειρά. Για τους αναβάτες που αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη άνεση, η έκδοση EVO του 2027 περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, ενώ επιπλέον διαθέτει το Αυτοματοποιημένο Χειροκίνητο Κιβώτιο Ταχυτήτων (AMT) της KTM.

Το σύστημα αυτό καταργεί τη χρήση συμπλέκτη, δίνοντας στον αναβάτη τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ χειροκίνητων αλλαγών ταχυτήτων ή πλήρως αυτόματης λειτουργίας.

390 SMC R / 390 Enduro R

Αμφότερα έρχονται με ανανεωμένη εμφάνιση για το 2027. Με νέους χρωματικούς συνδυασμούς προσφέρουν στους αναβάτες μια ξεχωριστή αισθητική σε δύο από τις πιο ικανές μοτοσυκλέτες στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

125 SMC / 125 Enduro

Ολοκληρώνοντας τη σειρά 125, τα SMC και Enduro του 2027 επιστρέφουν με νέους χρωματισμούς, συνεχίζοντας να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις –τόσο στην κατηγορία supermoto όσο και στη dual-sport– για τους αναβάτες που ξεκινούν τώρα την πορεία τους στη μοτοσυκλέτα.