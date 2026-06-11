QJMotor SRT 800 RX: Σε τιμή που μας βάζει στην περιπέτεια

Ντυμένο στα χρώματα του πολέμου και εξοπλισμένο όσο λίγα στην κατηγορία, έρχεται σε τιμή που θα βάλει πολύ κόσμο σε πειρασμό.

Το νέο μεσαίο Adventure της QJMotor έχει αποκτήσει τη δέουσα εμφάνιση και τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο εκ Κίνας ανταγωνισμό. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα δελεάσει, ειδικά με την τιμή του, πολλούς αναβάτες που είχαν κατά νου να αγοράσουν κάποια ακριβότερη πρόταση από πλευράς Ευρωπαίων και Ιαπώνων κατασκευαστών. Με λίγα λόγια, στα 7.495 ευρώ (που θα πωλείται από τη στιγμή που θα πατήσει τις ρόδες του στην Ελλάδα τον ερχόμενο Αύγουστο) θα δημιουργήσει σφοδρές αναταράξεις στην αγορά.

Ο κινητήρας δυνάμωσε

Δικύλινδρος εν σειρά χωρητικότητας 799cc, με 2ΕΕΚ και τετραβάλβιδες κεφαλές, είναι ο ίδιος που χρησιμοποιούσε η προγενέστερη έκδοση 800 SX, πλην όμως με αυξημένη κατά 3 ίππους απόδοση (95,5 έναντι 92,5). Διαθέτει ηλεκτρονικό γκάζι (Ride by Wire), τρία οδηγικά προγράμματα (Normal, Rain, Sport), Quickshifter (Up/Down) και προσφέρει λειτουργία Cruise Control, όλα στο βασικό εξοπλισμό.

Από το πάνω ράφι

Τα συστατικά της μοτοσικλέτας εντυπωσιάζουν με τις προδιαγραφές τους. Το ψαλίδι είναι αλουμινένιο, οι πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις προέρχονται από τη Marzocchi (USD 43mm, Monoshock με Μοχλικό & εξωτερικό δοχείο αζώτου), τα φρένα από τη Brembo (ακτινικές δαγκάνες και τρόμπα) και το απενεργοποιούμενο ABS είναι το τελευταίας γενιάς BOSCH 9.3MP.

Βασικός εξοπλισμός εκ των ουκ άνευ

Απενεργοποιούμενο Traction Control

Ακτινωτοί Τροχοί 21”- 18”

TFT 7” Έγχρωμη Οθόνη Κάθετης Διάταξης

Bluetooth / Wi-Fi

Δυνατότητα Turn-by-Turn Πλοήγησης

TPMS Σύστημα

USB Type-A & Type-C

Θερμαινόμενα Γκριπ

Θερμαινόμενη Σέλα

Ρυθμιζόμενη Ζελατίνα

Full LED Φωτιστικά Σώματα

Projector Προβολέας & DRL

Φώτα Ομίχλης

Χούφτες με ενσωματωμένα φλας

Αλουμινένια ποδιά κινητήρα

Προστατευτικά κάγκελα

Κεντρικό σταντ

Σχάρα αλουμινίου

Η μοτοσικλέτα ζυγίζει 194 κιλά χωρίς το καύσιμο, η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ ανέρχεται στα 21 λίτρα και τα ελαστικά ανήκουν στην Pirelli (Scorpion Rally STR). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.