Benda Capra 700: Είσοδος στα Adventure με κινητήρα V-2 (vid)

Πρώτη απόπειρα στην πιο εμπορική κατηγορία με μια μοτοσικλέτα που εξελίχθηκε για τις αγορές της Ευρώπης.

Μέχρι σήμερα η γκάμα της Benda περιελάμβανε μοτοσικλέτες τύπου cruiser, αλλά εκεί στην Hangzhou Saturn Power Technology κατάλαβαν ότι ο περισσότερος κόσμος ζητάει μοντέλα διπλής χρήσης και το πήραν απόφαση να ασχοληθούν περαιτέρω. Το αποτέλεσμα έχει να κάνει με μια εντυπωσιακή σε προδιαγραφές και σχεδίαση μοτοσικλέτα Adventure, ονόματι Capra 700. Η εταιρεία ανακοινώνει επίσημα την είσοδό της στην κατηγορία των adventure, λέγοντας πως το Capra είναι σχεδιασμένο για την Ευρώπη και πως στοχεύει στο συνδυασμό καθημερινής οδήγησης με ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων. Προς το παρόν πρόκειται για ένα πρωτότυπο μοντέλο, που όμως σύντομα, ίσως και μέχρι την προσεχή άνοιξη, θα βγει στην παραγωγή.

Τι σχέση έχει όμως ο αίγαγρος (Capra) με μια adventure μοτοσικλέτα; Στην περίπτωση της Benda αποτέλεσε την έμπνευση τόσο για το όνομα όσο και για το σχεδιασμό. Η σταθερότητα στο πάτημα ενός αγριοκάτσικου και η ευελιξία του αντικατοπτρίζονται στις συμπαγείς, μυώδεις αναλογίες της μοτοσικλέτας.

V-2 και χωροδικτύωμα

Όσον αφορά το μηχανικό σύνολο, το Capra βασίζεται σε έναν υγρόψυκτο, τετράχρονο V-2 κινητήρα με γωνία κυλίνδρων στις ασυνήθιστες 69 μοίρες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρουν κυβισμό 691,66cc, με διάμετρο κυλίνδρων 80mm και διαδρομή εμβόλου 68,8. Ο κατασκευαστής δηλώνει απόδοση 73,4 ίππων στις 9.000rpm και ροπή 68Nm στις 6.500, με σχέση συμπίεσης στο 11,5:1. Ο κινητήρας πλαισιώνεται από σύστημα γκαζιού ride-by-wire και υγρό, πολύδισκο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης (anti-hopping). Η Benda υπόσχεται ελεγχόμενη απόδοση ισχύος και ροπή άμεσα διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης. Η μετάδοση γίνεται μέσω κιβωτίου έξι ταχυτήτων, ενώ η κίνηση μεταφέρεται στον πίσω τροχό με αλυσίδα.

Σύμφωνα με τη Benda, η ενσωμάτωση του V-2 κινητήρα σε ένα compact πλαίσιο τύπου adventure αποτέλεσε βασικό άξονα της εξέλιξης. Για το σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή ομάδα σχεδιασμού συνεργάστηκε με τους μηχανικούς στο Hangzhou, ώστε να εναρμονιστούν οι διαστάσεις του κινητήρα, οι αναλογίες και η εργονομία. Η βάση αποτελείται από ένα ατσάλινο χωροδικτύωμα και ένα αλουμινένιο ψαλίδι. Μια ματιά στις αναρτήσεις αποκαλύπτει μια ξεκάθαρα off-road προσανατολισμένη προσέγγιση: το ανεστραμμένο πιρούνι προσφέρει διαδρομή 230mm, ενώ στον πίσω τροχό η διαδρομή ανέρχεται στα 220mm. Σε κάθε άκρο τόσο η συμπίεση όσο και η επαναφορά είναι ρυθμιζόμενες σε πολλαπλά στάδια. Το αμορτισέρ λειτουργεί μέσω μοχλισμού και διαθέτει εξωτερικό ρεζερβουάρ λαδιού (piggyback).

Χωμάτινα χαρακτηριστικά

Η Benda επιλέγει επίσης τη φιλοσοφία των adventure μοτοσικλετών όσον αφορά τους τροχούς: έναν 21 ιντσών με ελαστικό 90/90-21 εμπρός και έναν 18 ιντσών με ελαστικό 150/70-18 πίσω. Αμφότεροι ακτινωτοί με ελαστικά tubeless Pirelli Scorpion Rally STR. Το σύστημα πέδησης της Brembo αποτελείται από έναν κυματιστό δίσκο σε κάθε τροχό. Εμπρός συναντάμε μια ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα τεσσάρων εμβόλων και πίσω μία ενός εμβόλου. Περιλαμβάνεται σύστημα ABS δύο καναλιών, χωρίς να αναφέρεται αν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησής του. Το ύψος της σέλας είναι 850mm, το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 18 λίτρων, ενώ η Benda αναφέρει βάρος (πλήρες υγρών) στα 220 κιλά.

Ιδιαίτερες εφαρμογές

Μια σχάρα αποσκευών στο πίσω μέρος δεν είναι πάντοτε η αρμόδια λύση και γι’ αυτόν το λόγο το Capra έχει πάνω στο ρεζερβουάρ ένα μικρό χώρο με πορτάκι για να φιλοξενεί μικροπράγματα. Η Benda αναφέρει επίσης πως το ρεζερβουάρ διαθέτει ειδικές εγκοπές για τη μεταφορά και ασφάλιση εξοπλισμού. Στο σχεδιασμό ενσωματώνονται επίσης προστατευτικά κάγκελα. Κάτι που αρέσει —και είχαμε να το δούμε καιρό— είναι η διπλή απόληξη της εξάτμισης ψηλά και εκατέρωθεν της μοτοσικλέτας. Στο εμπρός τμήμα το Capra διαθέτει μια εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή φώτων ημέρας και ενσωματωμένους προβολείς ομίχλης. Μια κάθετα διαταγμένη οθόνη TFT, το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control) και μια θύρα φόρτισης USB-A ολοκληρώνουν τον εξοπλισμό. Η λειτουργικότητα, στην οποία δίνει έμφαση ο κατασκευαστής, αποτυπώνεται έτσι και σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Βάση στην Ευρώπη

Με το Capra η Benda στοχεύει στη διεύρυνση της γκάμας της και στην προσέλκυση νέων αναβατών. Ο σχεδιαστής George Schelfaut από τη Benda Motor Europe χαρακτηρίζει την είσοδο στην κατηγορία των adventure μοτοσικλετών ως ένα σημαντικό βήμα για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της μάρκας. Η Benda Motor Europe GmbH, με έδρα το Σάλτσμπουργκ, υποστηρίζει τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών, το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη προϊόντων στην Ευρώπη. Το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μοτοσικλέτες, ATV και οχήματα τύπου side-by-side, ενώ η εταιρεία δίνει έμφαση στην τεχνολογία και την ανάπτυξη συστημάτων κίνησης, καθώς και στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιεί τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.