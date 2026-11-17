Νέα συστήματα υποβοήθησης για αυτοκινητόδρομο και πόλη σε Γερμανία και ΗΠΑ, με σταδιακή διάθεση από τα τέλη του 2026. Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος και πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει.

Τη δυνατότητα οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο χωρίς τα χέρια στο τιμόνι, με ταχύτητες έως 130 χλμ./ώρα, προσθέτει η Mercedes-Benz στα συστήματα υποβοήθησής της. Παράλληλα, ετοιμάζει το MB.DRIVE ASSIST PRO, το οποίο θα υποστηρίζει τη διαδρομή από την αφετηρία έως τον προορισμό, περιλαμβάνοντας και την κίνηση μέσα στην πόλη.

Οι νέες λειτουργίες προορίζονται για τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, με σταδιακή διάθεση ανά αγορά και μοντέλο. Δεν απαλλάσσουν τον οδηγό από την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και την ετοιμότητα να αναλάβει την οδήγηση όταν απαιτείται.

Χωρίς χέρια στο τιμόνι και με αυτόματες αλλαγές λωρίδας

Ο νέος βοηθός οδήγησης χωρίς χέρια επιτρέπει στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι στον αυτοκινητόδρομο, εφόσον πληρούνται οι συνθήκες λειτουργίας του. Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, το σύστημα μπορεί να παραμένει συνεχώς ενεργό όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στην κυκλοφορία, με ανώτατη ταχύτητα τα 130 χλμ./ώρα.

Συμπληρωματικά λειτουργεί ο βοηθός προληπτικής αλλαγής λωρίδας, ο οποίος μπορεί να ξεκινά και να εκτελεί τον ελιγμό χωρίς προηγούμενη ενέργεια του οδηγού. Οι περιπτώσεις χρήσης περιλαμβάνουν την προσπέραση ενός πιο αργού οχήματος και την επιλογή της κατάλληλης λωρίδας για την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο.

Στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης, η εισαγωγή των δύο λειτουργιών στη Γερμανία τοποθετείται στα τέλη του 2026, ενώ η διάθεσή τους σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ προβλέπεται εντός του 2027.

Υποβοήθηση από την αφετηρία έως τον προορισμό

Το MB.DRIVE ASSIST PRO επεκτείνει την υποβοήθηση πέρα από τον αυτοκινητόδρομο, καλύπτοντας τη διαδρομή που έχει οριστεί στην πλοήγηση. Ενεργοποιείται με πλήκτρο στο τιμόνι, όταν η καθοδήγηση προς τον προορισμό είναι ενεργή.

Στις λειτουργίες που περιγράφει η εταιρεία περιλαμβάνονται οι αλλαγές λωρίδας, η ένταξη στη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας, οι στροφές σε διασταυρώσεις, καθώς και η επιβράδυνση και η εκκίνηση στους φωτεινούς σηματοδότες. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο και την κίνηση σε πυκνή αστική κυκλοφορία.

Η τεχνική του υποδομή περιλαμβάνει 27 αισθητήρες: δέκα κάμερες, πέντε ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων. Τα δεδομένα τους επεξεργάζεται υπολογιστής με υπολογιστική ισχύ έως 254 TOPS, δηλαδή 254 τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο.

Η διάθεση του MB.DRIVE ASSIST PRO στη Γερμανία και τις ΗΠΑ προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2027, για όλες τις παραλλαγές συστημάτων κίνησης, με τη διαθεσιμότητα να εξαρτάται από το μοντέλο και την αγορά. Στην Κίνα, σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, το σύστημα προσφέρεται ήδη από την εισαγωγή της νέας CLA.

Πρώτες δοκιμές πελατών από τον Δεκέμβριο

Πριν από την ευρύτερη εμπορική διάθεση, επιλεγμένοι πελάτες θα αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες λειτουργίες μέσω προγραμμάτων Early Access, από τον Δεκέμβριο του 2026. Στη Γερμανία, το πρόγραμμα θα αφορά την υποβοήθηση Point-to-Point του MB.DRIVE ASSIST PRO στη Στουτγάρδη και το Μόναχο. Στις ΗΠΑ θα ξεκινήσει από την Καλιφόρνια, περιλαμβάνοντας και τον βοηθό οδήγησης χωρίς χέρια.

Η εισαγωγή των συστημάτων στη γκάμα επιβατικών και van θα γίνει σταδιακά. Για συμβατά οχήματα που βρίσκονται ήδη στην κυκλοφορία, προβλέπεται δυνατότητα προσθήκης των λειτουργιών μέσω ασύρματης ενημέρωσης λογισμικού, μετά την ευρύτερη διάθεσή τους. Τα μοντέλα και οι τιμές θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη διάθεσης σε κάθε αγορά.

Συνεργασίες με NVIDIA, Momenta και Wayve

Η Mercedes-Benz αναπτύσσει το οικοσύστημα MB.DRIVE με βάση το λειτουργικό MB.OS και συνεργασίες που διαφοροποιούνται ανά αγορά. Με τη NVIDIA ανέπτυξε το σύστημα αστικής υποβοήθησης Point-to-Point για τις δυτικές αγορές, ενώ στην Κίνα συνεργάζεται με τη Momenta, στην οποία συμμετέχει ως επενδυτής από το 2017.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει επίσης συνεργασία με τη Wayve, με στόχο την ενσωμάτωση της τεχνολογίας AI Driver της τελευταίας σε μελλοντικό μοντέλο Mercedes-Benz, για υποβοήθηση σε αστικούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους.