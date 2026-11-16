Μπορεί να βρίσκεται 15 συνεχόμενα χρόνια στη Formula 1 ως προμηθευτής ελαστικών, όμως η Pirelli ακόμη δεν έχει ικανοποιήσει τους οδηγούς.

Η πρώτη ουσιαστική δοκιμασία των ελαστικών βροχής της Pirelli στη φετινή σεζόν της Formula 1 πραγματοποιήθηκε στο Ιντερλάγκος, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις υποχρέωσαν τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τόσο την ενδιάμεση όσο και την ακραία βρόχινη γόμα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι οδηγοί κατάφεραν να αγωνιστούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οι απόψεις τους για την απόδοση των ελαστικών διίστανται.

Το Grand Prix στο Σάο Πάολο προσέφερε στην Pirelli πολύτιμα δεδομένα, καθώς οι προηγούμενοι βρόχινοι αγώνες της χρονιάς δεν είχαν επιτρέψει αντίστοιχα εκτεταμένη χρήση της ακραίας βρόχινης γόμας. Τα προβλήματα πρόσφυσης, η δυσκολία διατήρησης της σωστής θερμοκρασίας και η έντονη φθορά βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρατηρήσεων των οδηγών.

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Οι οδηγοί της Williams κατά της Pirelli

Από τους πιο επικριτικούς ήταν ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος υποστήριξε ότι η ιταλική εταιρεία πρέπει να συνεχίσει την εξέλιξη και των δύο τύπων ελαστικών βροχής.

«Τα ελαστικά δεν είναι αρκετά καλά. Το επίπεδο των ενδιάμεσων ελαστικών και της wet γόμας δεν είναι ικανοποιητικό και πρέπει να συνεργαστούμε με την Pirelli για να βρούμε καλύτερα ελαστικά», δήλωσε ο Ισπανός.

Σύμφωνα με τον οδηγό της Williams, το σημαντικότερο πρόβλημα της ενδιάμεσης γόμας εντοπίζεται στη διαχείριση της πρόσφυσης μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται.

«Σε μικτές συνθήκες, η ενδιάμεση γόμα παραμένει πολύ αδύναμη στον πίσω άξονα. Μέχρι να αποκτήσει τη σωστή θερμοκρασία, τα εμπρός ελαστικά έχουν ήδη χάσει την απόδοσή τους. Με τη wet γόμα είχαμε έντονη υδρολίσθηση και μεγάλη έλλειψη πρόσφυσης στα πίσω ελαστικά», εξήγησε.

Την άποψη του Σάινθ συμμερίζεται και ο teammate του, Άλεξ Άλμπον, ο οποίος περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου: «Δεν νομίζω ότι φταίνε τα μονοθέσια, αλλά τα ελαστικά. Στους γύρους προς την εκκίνηση δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο λίγη πρόσφυση υπήρχε. Στη συνέχεια, το βρόχινο ελαστικό υπερθερμαίνεται σχεδόν αμέσως».

Ο Άλμπον στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα ελαστικά φθείρονται γρήγορα ακόμη και όταν δεν έχουν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας.

«Είναι δύσκολο να τα φέρεις στη σωστή θερμοκρασία, αλλά ταυτόχρονα φθείρονται γρήγορα. Μέχρι να αρχίσουν να λειτουργούν σωστά, το πέλμα έχει ήδη αρχίσει να καταστρέφεται. Γλιστράς συνεχώς και δεν αισθάνεσαι ποτέ ότι έχεις την πρόσφυση που χρειάζεσαι», πρόσθεσε, ζητώντας βελτιώσεις για το 2027.

Η εκτίμηση του Ράσελ

Σε αντίθεση με τους οδηγούς της Williams, ο Τζορτζ Ράσελ εμφανίστηκε περισσότερο ικανοποιημένος από την απόδοση των ελαστικών, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά τους ήταν καλύτερη από εκείνη που περίμεναν οι ομάδες.

«Ήταν σημαντικά καλύτερα από ό,τι περιμέναμε όλοι. Στις κατατακτήριες του Σάο Πάολο, παρότι έβρεχε, η θερμοκρασία της πίστας ήταν 30 βαθμοί. Ίσως στους 15 βαθμούς του Σπα να δίναμε διαφορετικές απαντήσεις», δήλωσε ο Βρετανός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι συνθήκες της Βραζιλίας δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικές όλων των αγώνων.

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