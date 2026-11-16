Audi Q3 SUV: Με χρηματοδότηση 36 μηνών και ονομαστικό επιτόκιο 0%

Το πρόγραμμα Audi m0%ment επεκτείνεται στο νέο Q3 SUV, με προκαταβολή 30%, μετά την ένταξη του Q3 Sportback. Αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Audi m0%ment εντάσσεται το νέο Q3 SUV, διευρύνοντας την προσφορά που ήταν ήδη διαθέσιμη για το Q3 Sportback. Η πρόταση της Audi Financial Services προβλέπει προκαταβολή 30%, ονομαστικό επιτόκιο 0% και διάρκεια χρηματοδότησης 36 μηνών, για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκδόσεις και τους αναλυτικούς όρους του προγράμματος στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Audi, όπου παρέχεται επίσης η δυνατότητα προγραμματισμού δοκιμαστικής οδήγησης των Q3 SUV και Q3 Sportback.

Τεχνική κάλυψη και οδική βοήθεια υπό προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, για τα νέα Q3 διατίθεται το πρόγραμμα Audi Platinum, το οποίο προσφέρει τεχνική κάλυψη έως τη συμπλήρωση δέκα ετών από την πρώτη κυκλοφορία ή 150.000 χιλιομέτρων, όποιο συμβεί πρώτο, σύμφωνα με τους όρους του.

Παράλληλα, το Audi LongLife Mobility παρέχει δωρεάν οδική βοήθεια και 24ωρη εξυπηρέτηση, 365 ημέρες τον χρόνο. Τα δύο προγράμματα ενεργοποιούνται ή ανανεώνονται χωρίς πρόσθετη χρέωση μέσω της προβλεπόμενης προγραμματισμένης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Audi, με βάση τους εκάστοτε όρους τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και το πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες στο www.audi.gr και στο επίσημο δίκτυο της μάρκας.