SYM Maxsym Turbo: Υπερτροφοδοτούμενος μονομάχος

Η SYM ανέβασε στροφές με τη βοήθεια turbo, παρουσιάζοντας το Maxsym του μέλλοντος στην έκθεση EICMA 2026.

Δίπλα λοιπόν στα νέα μοντέλα που είναι έτοιμα να φτάσουν στις εκθέσεις των αντιπροσώπων, ο Ταϊβανέζος κατασκευαστής αποκάλυψε και το Maxsym Turbo, ένα πρωτότυπο «εργαστήριο» που διερευνά νέες λύσεις για μελλοντικά σκούτερ μαζικής παραγωγής. Στην EICMA 2026 η SYM δεν περιορίστηκε απλώς στην παρουσίαση νέων μοντέλων που προορίζονται για τους δρόμους μας ή στην ανανεωμένη οικογένεια crossover ADX· οραματίζεται επίσης πώς θα μπορούσαν να είναι τα σκούτερ του αύριο. Και το επιτυγχάνει αυτό με το Maxsym Turbo, ένα πρωτότυπο μοντέλο που φέρνει στο προσκήνιο ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο τεχνικό χαρακτηριστικό για τον κόσμο των σκούτερ: έναν δικύλινδρο κινητήρα με υπερσυμπιεστή.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για την έλευσή του στις αγορές, το εγχείρημα λειτουργεί ως ένα ενδιαφέρον concept, επιτρέποντας στη SYM να πειραματιστεί με λύσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενσωματωθούν σε μελλοντικά μοντέλα παραγωγής. Το πρωτότυπο βασίζεται στο γνωστό Maxsym TL, διατηρώντας την αρχιτεκτονική του πλαισίου του και αλλάζοντας την τελική μετάδοση, που στην περίπτωση του Turbo γίνεται με αλυσίδα. Η πραγματική καινοτομία, ωστόσο, κρύβεται κάτω από τα πλαστικά μέρη, εκεί όπου βρίσκεται ένας δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 465 cc εξοπλισμένος με υπερσυμπιεστή και σύστημα ψύξης αέρα εισαγωγής (intercooler). Αυτή η τεχνική προσέγγιση στοχεύει στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων, χωρίς να απαιτείται αύξηση του κυβισμού του κινητήρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η SYM, η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 52,3 ίππους στις 6.500 στροφές, με ροπή στα 58,9 Nm στις 5.500. Το σύστημα υπερπλήρωσης αυξάνει τη μέγιστη ροπή κατά περισσότερο από 40% (!) σε σύγκριση με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα αντίστοιχου κυβισμού. Εντυπωσιακές είναι και οι επιδόσεις στην επιτάχυνση: 0 έως 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 5,7 δευτερόλεπτα. Τα νούμερα αυτά καταδεικνύουν σαφώς τις φιλοδοξίες του εγχειρήματος, αν και μένει να φανεί εάν και σε ποιο βαθμό αυτή η τεχνολογία θα περάσει τελικά στη γραμμή παραγωγής.

Η επιδίωξη των επιδόσεων δεν έγινε εις βάρος της ασφάλειας. Το Maxsym Turbo διαθέτει ηλεκτρονικό γκάζι (ride-by-wire), σύστημα ABS με λειτουργία cornering και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) επίσης με λειτουργία υπό κλίση, συστήματα σχεδιασμένα να διαχειρίζονται την απόκριση του κινητήρα και να ενισχύουν τον έλεγχο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της στροφής.

Η σχεδίαση υπογραμμίζει τον σπορ χαρακτήρα του πρωτοτύπου, με επάλληλα πλαστικά τμήματα και χρωματικούς συνδυασμούς με έντονες αντιθέσεις και φωτιστικά σώματα LED με επιθετική αισθητική. Παράλληλα, δεν έχει παραμεληθεί η άνεση, μια βασική απαίτηση για ένα σκούτερ αυτής της κατηγορίας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα και σύστημα cruise control, ενώ ακριβώς μπροστά από τον αναβάτη βρίσκεται μια οθόνη TFT 7 ιντσών, η οποία διαθέτει δυνατότητα συνδεσιμότητας μέσω της εφαρμογής SYM+.

Ευχόμαστε να δούμε αυτό το ενδιαφέρον σκούτερ και στον δρόμο, αφού η τελευταία (και η μόνη) φορά που είχαμε δει υπερτροφοδότηση σε σκούτερ παραγωγής ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το Peugeot JetForce 125 Compressor (2002–2009), το οποίο διέθετε μηχανικό κομπρέσορα.

Πηγή: scooternet.gr