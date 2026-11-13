Cyclone RT-D16: Με 16άρηδες τροχούς και τεχνολογία που ξεφεύγει

Η νέα σειρά RT-D16 αποτελείται από δύο scooter που διακρίνονται για τους τροχούς 16 ιντσών, το επίπεδο δάπεδο και τον κορυφαίο εξοπλισμό τους.

Τα μοντέλα διατίθενται με κινητήρες 125 και 174 cc, με τον βασικό εξοπλισμό τους να περιλαμβάνει έως και ραντάρ προειδοποίησης του αναβάτη! Πρόκειται για scooter με προορισμό τις πόλεις και είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα —και ακόμα παραπάνω— προκειμένου να γίνουν οι αχώριστοι καθημερινοί μας σύντροφοι. Στις μέρες μας είναι έως και ανέφικτο να βρεις scooter μικρού κυβισμού με τον εξοπλισμό που διαθέτουν τα RT-D16: δικάναλο ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με δυνατότητα απενεργοποίησης, φωτισμός full-LED, οθόνη TFT 5 ιντσών, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless), θερμαινόμενα σέλα και γκριπ, κάμερα Full HD 1080p, θύρα USB, ανεμοθώρακα, προστατευτικά χεριών και βαλίτσα top case. Επιπλέον, διαθέτουν σύστημα έκτακτης πέδησης (Emergency Stop Signal – ESS), το οποίο ενεργοποιεί τα φώτα προειδοποίησης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος. Και οι δύο τροχοί φέρουν δισκόφρενα, ενώ οι ζάντες από ελαφρύ κράμα μετάλλου είναι εφοδιασμένες με ελαστικά tubeless (χωρίς αεροθάλαμο).

Και ραντάρ;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του RT-D16 είναι η παρουσία ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων, μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για να ανιχνεύει αντικείμενα και οχήματα στον περιβάλλοντα χώρο. Δουλειά του είναι να προειδοποιεί τον αναβάτη σχετικά με πιθανούς κινδύνους, όπως η παρουσία οχημάτων στο τυφλό σημείο.

Σύγχρονα μηχανικά σύνολα

Τα μοντέλα χρησιμοποιούν υγρόψυκτους μονοκύλινδρους κινητήρες SOHC με τέσσερις βαλβίδες και σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού στην τροφοδοσία τους. Το 125 αποδίδει 12,2 Hp στις 8.500 rpm και μέγιστη ροπή 11 Nm στις 6.000, ενώ το μεγαλύτερο των 174 cc προσφέρει μέγιστη ισχύ 17 Hp στις 8.250 rpm και ροπή 15,5 Nm στις 6.500.

Αστικά εργαλεία

Τα δύο νέα μοντέλα της Cyclone προσφέρουν όλα τα παραπάνω και διακρίνονται για τις ανέσεις που προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τους. Σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες χειρολαβές, πλάγιο και κεντρικό σταντ, ντουλαπάκι και γάντζος στην ποδιά, αναδιπλούμενα μαρσπιέ και διακόπτες για το άνοιγμα σέλας και τάπας ρεζερβουάρ θα φροντίσουν να κάνουν εύκολη τη ζωή αναβάτη και συνεπιβάτη.