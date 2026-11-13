Honda CRF1150L Africa Twin Adventure Sports: Βιταμινωμένο και έτοιμο για τον γύρο του κόσμου (vid)

Η γκάμα των Africa Twin για το 2027 περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις και αυτή εδώ είναι η πλέον ταξιδιάρικη, καθώς δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην τουριστική χρήση.

Παράλληλα με τις εκδόσεις CRF1100L Africa Twin και Africa Twin Enduro Sports, με αυτή την τελευταία να διακρίνεται από τον πιο έντονο off-road προσανατολισμό στην ιστορία του μοντέλου, η γκάμα εμπλουτίζεται και με μια τρίτη, πιο «τουριστάδικη», ονόματι Adventure Sports.

Οι επιδόσεις και των τριών μοντέλων έχουν ενισχυθεί χάρη στον αναβαθμισμένο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα των 1.131 πλέον κυβικών, ο οποίος αποδίδει 16% περισσότερη ισχύ, σχεδόν 7% αυξημένη ροπή και βελτιωμένη απόδοση στις μεσαίες στροφές, πάντα σε σύγκριση με τον προηγούμενο των 1.084 cc. Το νέο πλαίσιο, το ελαφρύτερο ψαλίδι, η αναθεωρημένη θέση οδήγησης, το χαμηλότερο κέντρο βάρους και η ημι-ενεργητική ανάρτηση Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (EERA), όλα στον βασικό εξοπλισμό, καθιστούν το Africa Twin ακόμη πιο ακριβές και άμεσο στις αντιδράσεις του, ικανό να εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον αναβάτη. Η χρηστικότητα και η ευκολία έχουν βελτιωθεί μέσω της ασύρματης συνδεσιμότητας με smartphone, του συστήματος Smart Key και μιας νέας οθόνης αφής 7 ιντσών, ο χειρισμός της οποίας γίνεται μέσω μιας νέας διαισθητικής διάταξης διακοπτών.

Η νέα σχεδίαση χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση των όγκων στο εμπρός μέρος και το ιδιαίτερα «μαζεμένο» πίσω τμήμα. Οι νέοι διπλοί προβολείς LED ενσωματώνουν φώτα στροφής στην εσωτερική τους πλευρά, καθώς και φώτα ημέρας (DRL). Το τιμόνι είναι πλέον στενότερο και τοποθετημένο ψηλότερα και πιο μπροστά, ενώ τα μαρσπιέ έχουν μετακινηθεί προς τα μέσα και πίσω, προσφέροντας βελτιωμένη εργονομία και μεγαλύτερο έλεγχο. Η σέλα διαθέτει επανασχεδιασμένο αφρώδες υλικό, με νέο πάχος και διαμόρφωση για αυξημένη άνεση. Η ζελατίνα ρυθμίζεται πλέον ηλεκτρικά, με εύρος ρύθμισης ύψους 130 mm και δυνατότητα μεταβολής της κλίσης κατά 10°, ενώ οι δύο πλευρικοί εκτροπείς αέρα προσφέρουν βελτιωμένη προστασία από τον άνεμο, ενισχύοντας την άνεση στα μεγάλα ταξίδια.

Η έκδοση Adventure Sports εισάγει το σύστημα Honda Sensing Ride, μια δέσμη λειτουργιών υποβοήθησης του αναβάτη που ενισχύουν την ασφάλεια και λειτουργούν με τη χρήση ραντάρ. Το σύστημα περιλαμβάνει δέκα διαφορετικές λειτουργίες, συνεργάζεται αποκλειστικά με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT) της Honda και συνοδεύεται από περαιτέρω ηλεκτρονικές αναβαθμίσεις, όπως το σύστημα Vehicle Hold Control (υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα) και το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συνδυασμένο σύστημα πέδησης (ABS). Μια σημαντική διαφοροποίηση του νέου Adventure Sports σε σχέση με τις άλλες δύο εκδόσεις αφενός είναι η χρήση τροχού 19 ιντσών μπροστά (με τον πίσω να παραμένει στις 18) και αφετέρου η μείωση των διαδρομών της ανάρτησης, καθώς αυτές έχουν χαμηλώσει κατά 10 mm σε σχέση με τη βασική έκδοση (210 μπροστά, 200 πίσω). Μια ακόμη διαφορά στην έκδοση αυτή είναι το μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου (24,2 λίτρα έναντι 18,8 των άλλων δύο εκδόσεων). Τέλος, η σημαντικότερη ίσως διαφορά του Adventure Sports είναι η προαιρετική έκδοση Adventure Sports Sensing Ride, διαθέσιμη αποκλειστικά με DCT μετάδοση. Μέσω ραντάρ σε κάθε άκρο της μοτοσικλέτας προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες όπως: Adaptive Cruise Control (ACC), Stop & Go, Group Ride Assist, Distance Assist, Emergency Brake Assist, Forward Collision Warning, Brake Pulse (Παλμική προειδοποίηση πέδησης), Blind Spot Information, Rear Distance Information και Rear Collision Warning.

Το Adventure Sports διαθέτει έξι προεπιλεγμένα προγράμματα οδήγησης: Sport, Touring, Urban, Rain, Offroad και Offroad+. Αυτά μάλιστα προσφέρουν πλέον δυνατότητα εξατομίκευσης των ρυθμίσεων μέσα από κάθε πρόγραμμα. Το ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο σύστημα αναρτήσεων Showa Electronically Equipped Ride Adjustment ενσωματώνει πλέον το σύστημα Honda Skyhook Control, το οποίο διαχειρίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δυνάμεις απόσβεσης, εξασφαλίζοντας ακόμη πιο ομαλή και άνετη οδήγηση. Παράλληλα με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις αναρτήσεων για συνεπιβάτη και αποσκευές, η νέα επιλογή «Minimum» μειώνει το ύψος της σέλας κατά 5 mm. Το προηγμένο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συνδυασμένο σύστημα πέδησης ABS (Electronically Controlled Combined ABS – E-Combined ABS) διαχειρίζεται την κατανομή της δύναμης πέδησης μεταξύ εμπρός και πίσω τροχού, ενώ το σύστημα Vehicle Hold Control (VHC) αποτρέπει την κύλιση της μοτοσυκλέτας προς τα πίσω κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα.

Το ατσάλινο πλαίσιο και το αλουμινένιο ψαλίδι είναι ελαφρύτερα, ενώ η συγκέντρωση των μαζών και ο νέος σχεδιασμός του βοηθητικού ρεζερβουάρ καυσίμου συμβάλλουν στη μείωση του κέντρου βάρους, βελτιώνοντας την ευελιξία και τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας. Στο φλέγον θέμα του ζυγίσματος, το νέο Adventure Sports μετριέται στα 245 κιλά με όλα του τα υγρά (255 με DCT), τα οποία και είναι περισσότερα από τα 237 (247 με DCT) και 228 (239 με DCT) της βασικής και Enduro Sports έκδοσης αντίστοιχα… Το νέο σύστημα οργάνων πληροφόρησης και ψυχαγωγίας (Infotainment) περιλαμβάνει πίνακα οργάνων 5,7 ιντσών και ακριβώς από πάνω έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με ειδική απεικόνιση για εκτός δρόμου οδήγηση, ενσωματωμένη πυξίδα και ταχύτερη εκκίνηση του συστήματος. Ο χειρισμός πραγματοποιείται μέσω της οθόνης αφής και των νέων διακοπτών με οπίσθιο φωτισμό. Ένας νέος αποθηκευτικός χώρος με κλειδαριά, ενσωματωμένος στο κάλυμμα του ρεζερβουάρ, μπορεί να φιλοξενήσει ένα μεγάλο smartphone και διαθέτει υποδοχή φόρτισης USB-C. Η συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto πραγματοποιείται πλέον ασύρματα, ενώ το σύστημα Honda Smart Key επιτρέπει τον χειρισμό της ανάφλεξης, του κλειδώματος του τιμονιού και της τάπας του ρεζερβουάρ χωρίς τη χρήση συμβατικού κλειδιού. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης Cruise Control, θερμαινόμενα γκριπ, προστατευτικές χούφτες με προεκτάσεις και αλουμινένια πίσω σχάρα.