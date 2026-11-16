Η τεχνητή νοημοσύνη «τρώει» τα τσιπ των αυτοκινήτων

Η στροφή της παραγωγής ημιαγωγών προς τα κέντρα δεδομένων της AI δημιουργεί στενότητες στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τις τεχνολογίες που βρίσκουν θέση στο αυτοκίνητο. Η ραγδαία ανάπτυξή της δημιουργεί και ανταγωνισμό για την παραγωγική δυναμικότητα των ημιαγωγών, δυσκολεύοντας την προμήθεια πιο συμβατικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα οχήματα.

Αυτό προκύπτει από τις προειδοποιήσεις των επικεφαλής της Nexperia και της STMicroelectronics στην έκθεση Electronica του Μονάχου. Όπως εξήγησαν, η μεταφορά πόρων προς τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί στενότητες σε τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η AI απορροφά δυναμικότητα παραγωγής

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής Nexperia, Στέφαν Τίλγκερ, δήλωσε στο Reuters ότι οι παραγγελίες υπερκαλύπτουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι ανταγωνιστές έχουν μεταφέρει παραγωγικούς πόρους μακριά από τους ημιαγωγούς ευρείας χρήσης που προμηθεύει η Nexperia, προκαλώντας προβλήματα διαθεσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού των αυτοκινήτων.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία υποφέρει αρκετά έντονα αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τίλγκερ εξήγησε ότι η ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων AI και τη ρομποτική απορροφά παραγωγική δυναμικότητα. Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις στις ώριμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για διόδους, τρανζίστορ και άλλα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα έχουν μείνει πίσω εδώ και χρόνια.

Δεν λείπουν μόνο τα πιο προηγμένα τσιπ

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η πίεση δεν περιορίζεται στους προηγμένους επεξεργαστές που συνδέουμε συνήθως με την τεχνητή νοημοσύνη. Αφορά και την παραγωγική υποδομή που υποστηρίζει απλούστερους, χαμηλού κόστους ημιαγωγούς, απαραίτητους για τα αυτοκίνητα και τον βιομηχανικό εξοπλισμό.

Σε αυτή την κατηγορία ειδικεύεται η Nexperia, η οποία παράγει μεγάλους όγκους τέτοιων εξαρτημάτων. Σε αντίθεση με μεγαλύτερους ανταγωνιστές, όπως η STMicroelectronics, διαθέτει στενότερη γκάμα προϊόντων, εστιασμένη σε ημιαγωγούς ώριμων τεχνολογιών παραγωγής.

Η άνθηση των επενδύσεων στην AI ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να δίνουν προτεραιότητα σε προϊόντα υψηλότερων περιθωρίων κέρδους, τα οποία συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων. Η ανακατανομή αυτή αφήνει λιγότερους διαθέσιμους πόρους για άλλες εφαρμογές.

Προειδοποίηση και από τη STMicroelectronics

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της STMicroelectronics, Ζαν-Μαρκ Σερί. Μιλώντας σε συζήτηση επικεφαλής εταιρειών πριν από την έκθεση, επισήμανε ότι τόσο τα εργοστάσια κατασκευής ημιαγωγών όσο και οι επιχειρήσεις συναρμολόγησης και συσκευασίας τσιπ στρέφουν ολοένα περισσότερους πόρους μακριά από προϊόντα για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία.

«Βλέπουμε πολλές στενότητες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ορισμένες εταιρείες που εξυπηρετούσαν προηγουμένως ένα ευρύ φάσμα πελατών απομακρύνονται από τις συμβατικές τεχνολογίες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ιδιόκτητη παραγωγική υποδομή της STMicroelectronics προσφέρει κάποια προστασία απέναντι στους περιορισμούς της προσφοράς. «Ελέγχουμε ένα μέρος του μέλλοντός μας μέσω των κεφαλαιουχικών δαπανών και της παραγωγής μας», ανέφερε.

Πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, όχι πρόβλεψη για κλειστά εργοστάσια

Οι τοποθετήσεις των δύο στελεχών αποτελούν προειδοποίηση για την πρόσβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίσιμα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένη πρόβλεψη για διακοπές παραγωγής αυτοκινήτων ή αυξήσεις στις τιμές τους.

Αναδεικνύουν, όμως, μια λιγότερο ορατή πλευρά της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης: οι επενδύσεις στις πιο προηγμένες εφαρμογές μπορούν να πιέζουν την παραγωγή ακόμη και των πιο συμβατικών εξαρτημάτων. Και για την αυτοκινητοβιομηχανία, η επάρκεια αυτών των εξαρτημάτων παραμένει εξίσου σημαντική με την πρόσβαση στην τεχνολογία αιχμής.