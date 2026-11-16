Η Suzuki τρέχει με 100 (εκατομμύρια)

Η Suzuki Motor Corporation έφτασε το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων μονάδων στη συνολική παγκόσμια παραγωγή μοτοσικλετών και ATV.

Η δραστηριότητα της Suzuki στον τομέα των μοτοσικλετών ξεκίνησε το 1952 με την κυκλοφορία του «Power Free» στην Ιαπωνία, ενός ποδηλάτου με δίχρονο κινητήρα 36 cc. Η εταιρεία πρωτοπόρησε επίσης στην αγορά με την παρουσίαση του πρώτου τετράτροχου ATV στον κόσμο, του LT125, το 1982.

Και σήμερα, η φίρμα του Χαμαμάτσου διαθέτει μια ευρεία γκάμα μοτοσικλετών, από μικρά μοντέλα, όπως τα scooter που εξυπηρετούν τις καθημερινές μετακινήσεις, έως μοτοσικλέτες μεσαίου και μεγάλου κυβισμού, όπως οι σειρές GSX, V-Strom και DR, καθώς και τα εμβληματικά Hayabusa και Katana.

Τα μοντέλα της Suzuki πωλούνται σήμερα σε 109 χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο. Η παραγωγή πραγματοποιείται σε 16 εργοστάσια που βρίσκονται σε 14 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου Hamamatsu στην Ιαπωνία, καθώς και σε εγκαταστάσεις στην Ινδία, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, την Κίνα και την Κολομβία.

Τα ATV είναι οχήματα εκτός δρόμου, σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις σε μεγάλη ποικιλία εδαφών. Χρησιμοποιούνται τόσο για δραστηριότητες αναψυχής, όπως το κυνήγι, όσο και για επαγγελματικές ή πρακτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας.

Τα ATV της Suzuki έχουν αποσπάσει θετικά σχόλια από πελάτες σε όλο τον κόσμο —ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν τη βασική τους αγορά— για την εξαιρετική τους ανθεκτικότητα, τον συμπαγή σχεδιασμό και την ευκολία χειρισμού τους.

Στην κατηγορία των ATV, η Suzuki προσφέρει τη σειρά «KingQuad», η οποία καλύπτει τόσο ανάγκες αναψυχής όσο και επαγγελματικές χρήσεις, ανταποκρινόμενη σε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων των πελατών. Τα ATV της Suzuki πωλούνται σε 22 χώρες και περιοχές παγκοσμίως και κατασκευάζονται από την εταιρεία Suzuki Manufacturing of America Corporation στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Η συνολική παραγωγή των 100 εκατομμυρίων απαρτίζεται από 97,4 εκατομμύρια μοτοσικλέτες και 2,77 εκατομμύρια ATV.

Δηλώσεις του Toshihiro Suzuki, προέδρου της Suzuki Motor Corporation

«Η ιστορία των μοτοσικλετών Suzuki ξεκίνησε το 1952 με το Power Free, το οποίο διέθετε έναν καινοτόμο μηχανισμό που επέτρεπε στους αναβάτες να εναλλάσσουν εύκολα τη λειτουργία μεταξύ της κίνησης με πεντάλ και της κίνησης με κινητήρα.

Τόσο το Power Free όσο και το LT125 ήταν προϊόντα που αναπτύχθηκαν με επίκεντρο τον πελάτη, εμπνευσμένα από τα λόγια του Michio Suzuki, ιδρυτή της Suzuki το 1920: “Αν ο πελάτης χρειάζεται κάτι, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ανταποκριθούμε. Μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, αρκεί να εργαστούμε σκληρά”.

Έκτοτε έχουμε παρουσιάσει πολυάριθμες μοτοσικλέτες και ATV, τα οποία αναπτύχθηκαν ως απάντηση στις ανάγκες των πελατών μας, γεγονός που μας επέτρεψε να φτάσουμε σε αυτό το σημαντικό ορόσημο. Εκ μέρους της Suzuki, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τους πελάτες μας και τους αντιπροσώπους της Suzuki σε όλο τον κόσμο, για τη συνεχή υποστήριξη και τη συνεργασία τους.

Με γνώμονα το εταιρικό μας σύνθημα “By Your Side” (δίπλα σας), η Suzuki θα συνεχίσει να προσφέρει προϊόντα που καλύπτουν τις ποικίλες ανάγκες των πελατών της παγκοσμίως».