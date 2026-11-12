Παρότι κατέκτησε με άνεση τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών, η Mercedes F1 δεν πιστεύει πως θα επαναλάβει το σερί τίτλων 2014-2021.

Η Mercedes επέστρεψε στην κορυφή της Formula 1, εξασφαλίζοντας μαθηματικά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών του 2026 στο Grand Prix Βραζιλίας. Η γερμανική ομάδα κατέκτησε τον ένατο τίτλο της ιστορίας της, πέντε χρόνια μετά την τελευταία επιτυχία της, ολοκληρώνοντας μια περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να αναθεωρήσει την τεχνική της προσέγγιση και να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Παρά τη φετινή επιτυχία, ο επικεφαλής μηχανολογίας της Mercedes στην πίστα, Άντριου Σόβλιν, θεωρεί σχεδόν αδύνατο να επαναλάβει η ομάδα την ιστορική κυριαρχία της περιόδου 2014-2021, όταν κατέκτησε οκτώ συνεχόμενα Πρωταθλήματα Κατασκευαστών.

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Η προηγούμενη δυναστεία δεν θα επαναληφθεί

Μιλώντας στο F1 TV μετά τον αγώνα της Βραζιλίας, ο Σόβλιν εξήγησε ότι τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα λειτούργησαν ως επιπλέον κίνητρο για τη Mercedes, η οποία αναγκάστηκε να επανεξετάσει τις μεθόδους της προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή.

«Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ήμασταν τόσο δυνατοί φέτος ήταν το γεγονός ότι δεν κερδίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα ξεπεράσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό την επόμενη χρονιά και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ομάδα», δήλωσε.

The eighth time in our Team history we have won both titles in the same season! 🙌 😍 https://t.co/x9wkTpVZou — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 9, 2026

Ο Βρετανός επισήμανε ότι ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος, παρά την κατάκτηση του τίτλου από τη Mercedes. Οι Ferrari, McLaren και Red Bull έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διεκδικούν νίκες, γεγονός που δεν επιτρέπει στη γερμανική ομάδα να επαναπαυθεί στη φετινή της επιτυχία.

«Είναι δύσκολο, γιατί οι διαφορές είναι μικρές. Έχουμε δει τη Ferrari να πραγματοποιεί πολύ δυνατούς αγώνες, τη McLaren σήμερα και τη Red Bull πρόσφατα. Δεν πρόκειται να θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον σημαντικότερο παράγοντα που διαφοροποιεί τη σημερινή Formula 1 από την εποχή της απόλυτης κυριαρχίας της Mercedes.

«Πιστεύω ότι το να επαναλάβουμε μια σειρά οκτώ πρωταθλημάτων, όπως κάναμε στο παρελθόν, είναι πραγματικά αδύνατο με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το άθλημα και με το όριο δαπανών. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ξανά. Πρέπει να δουλεύουμε σκληρά και να θεωρούμε ότι θα μας κερδίσουν αν δεν κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά», υπογράμμισε.

Το μειονέκτημα της πρωταθλήτριας Mercedes

Εκτός από το όριο δαπανών, η γερμανική ομάδα θα πρέπει να διαχειριστεί και τους περιορισμούς στις αεροδυναμικές δοκιμές. Ως πρωταθλήτρια Κατασκευαστών, θα έχει το μικρότερο επιτρεπόμενο περιθώριο δοκιμών στην αεροσήραγγα και προσομοιώσεων CFD κατά την έναρξη του 2027, σύμφωνα με το σύστημα κατανομής που εφαρμόζει η FIA.

Ο Σόβλιν αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα μειονέκτημα στην προσπάθεια εξέλιξης του μονοθεσίου, αλλά εκτιμά ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί συμβάλλουν στη διατήρηση του ανταγωνισμού.

«Μας περιορίζει, αλλά δημιουργεί πιο ενδιαφέροντες αγώνες, επειδή είναι δυσκολότερο για τις ομάδες να κυριαρχήσουν όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι απλώς κάτι που πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι», εξήγησε.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.