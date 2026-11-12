Από τα Grandland και Frontera μέχρι τα Combo και Zafira, η Opel παρουσιάζει τις επιλογές της για οικογενειακές μετακινήσεις, με έμφαση στους χώρους και στη διαμόρφωση καθισμάτων.

Οι ανάγκες ενός οικογενειακού αυτοκινήτου αλλάζουν ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών, τις αποσκευές και τις καθημερινές διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου, η Opel συγκεντρώνει τέσσερις προτάσεις από την γκάμα της: τα SUV Grandland και Frontera και τα πολυχρηστικά Combo και Zafira, με δυνατότητα μεταφοράς έως εννέα επιβατών.

Οι διαθέσιμες διαμορφώσεις περιλαμβάνουν πέντε, επτά ή εννέα θέσεις, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, καθώς και διαφορετικές δυνατότητες αξιοποίησης του εσωτερικού για τη μεταφορά αποσκευών και μεγαλύτερων αντικειμένων.

Grandland: Πέντε θέσεις και έμφαση στην άνεση

Το Grandland, το οποίο σχεδιάζεται και εξελίσσεται στο Rüsselsheim και κατασκευάζεται στο Eisenach της Γερμανίας, αποτελεί την πενταθέσια πρόταση της Opel για όσους αναζητούν ένα ευρύχωρο οικογενειακό SUV.

Στα τεχνολογικά στοιχεία του περιλαμβάνονται οι αντιθαμβωτικοί προβολείς Intelli-Lux HD, με περισσότερα από 50.000 μεμονωμένα στοιχεία LED. Στην καμπίνα συναντάμε τη λύση αποθήκευσης Pixel Box και τα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats, με έμφαση στην άνεση κατά τις μεγαλύτερες διαδρομές.

Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει έως τα 1.645 λίτρα με την κατάλληλη διαμόρφωση των πίσω καθισμάτων, προσφέροντας πρόσθετες δυνατότητες όταν προτεραιότητα έχει η μεταφορά φορτίου.

Frontera: Με δυνατότητα επταθέσιας διάταξης

Το Frontera προσθέτει στην οικογενειακή γκάμα της Opel την επιλογή επτά θέσεων. Τα δύο πρόσθετα καθίσματα της τρίτης σειράς αναδιπλώνονται ανεξάρτητα, επιτρέποντας την προσαρμογή του εσωτερικού ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών και τις αποσκευές.

Η μέγιστη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών φτάνει περίπου τα 1.600 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα. Έτσι, το εσωτερικό μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων.

Combo και Zafira: Περισσότερος χώρος και επιλογές καθισμάτων

Το Opel Combo διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος. Η έκδοση L1, μήκους 4,41 μέτρων, φιλοξενεί έως πέντε επιβάτες. Η μεγαλύτερη L2 φτάνει τα 4,76 μέτρα και προσφέρει δυνατότητα μεταφοράς έως επτά επιβατών σε τρεις σειρές καθισμάτων.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση των καθισμάτων, ο μέγιστος χώρος φόρτωσης του Combo L2 φτάνει τα 4 κυβικά μέτρα, διευρύνοντας τις δυνατότητες μεταφοράς του μοντέλου.

Για μεγαλύτερες οικογένειες ή ανάγκες μετακίνησης περισσότερων ατόμων, το Zafira διαθέτει έως εννέα θέσεις. Προσφέρεται σε δύο μήκη αμαξώματος, 4,98 και 5,33 μέτρων, με τη μεγαλύτερη έκδοση L3 να εξασφαλίζει μέγιστο χώρο φόρτωσης έως 4,9 κυβικά μέτρα, ανάλογα με τη διάταξη του εσωτερικού.

Στις επιλογές διαμόρφωσης περιλαμβάνονται τέσσερα ανεξάρτητα πίσω καθίσματα σε αντικριστή διάταξη, δημιουργώντας έναν χώρο όπου οι επιβάτες μπορούν να κάθονται πρόσωπο με πρόσωπο.

Συνολικά, οι τέσσερις προτάσεις καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις χώρων και αριθμού επιβατών. Στην γκάμα τους περιλαμβάνονται επιλογές συστημάτων κίνησης από κινητήρες εσωτερικής καύσης έως αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ανάλογα με το μοντέλο.