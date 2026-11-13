BYD: Ηλιακή ενέργεια και ρομποτική φόρτιση σε έναν σταθμό στην έρημο

Η εγκατάσταση στο Αμπου Ντάμπι συνδυάζει φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας και FLASH Charging, με το όχημα να σταθμεύει και να συνδέεται αυτόματα στον φορτιστή.

Έναν σταθμό που συνδυάζει παραγωγή ηλιακής ενέργειας, αποθήκευση σε μπαταρίες, υπερταχεία φόρτιση και αυτοματοποιημένη σύνδεση του οχήματος έθεσε σε λειτουργία η BYD στην έρημο του Αμπού Ντάμπι. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση παγκοσμίως που ενσωματώνει και τις τέσσερις λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η τεχνολογία Solar-Storage-FLASH Charging συνδέει την παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας με τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στην ίδια εγκατάσταση, ένας ρομποτικός βραχίονας συνεργάζεται με τη λειτουργία Automated Valet Parking, ώστε η στάθμευση και η σύνδεση στον φορτιστή να πραγματοποιούνται χωρίς χειρισμό του καλωδίου από τον οδηγό.

Από τα φωτοβολταϊκά στην μπαταρία του αυτοκινήτου

Η εγκατάσταση βασίζεται στο σύστημα Solar-Storage-Charging της BYD. Η ενέργεια που παράγουν τα φωτοβολταϊκά αποθηκεύεται σε μπαταρίες, ώστε να είναι διαθέσιμη για τη φόρτιση οχημάτων όταν χρειάζεται.

Σύμφωνα με την BYD, ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί και ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή του σημείου εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση σε ενεργειακές υποδομές.

Η επιλογή της ερήμου του Αμπού Ντάμπι φέρνει την τεχνολογία σε ένα περιβάλλον με έντονη ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες και ελάχιστες βροχοπτώσεις. Στο σκέλος της παραγωγής ενέργειας συμμετέχει η BYD Solar, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές.

Φόρτιση από το 10% στο 70% σε πέντε λεπτά

Για την τεχνολογία FLASH Charging, η BYD ανακοινώνει δυνατότητα φόρτισης ενός οχήματος από το 10% στο 70% σε πέντε λεπτά και από το 10% στο 97% σε εννέα λεπτά. Οι χρόνοι αυτοί αποτελούν τις επιδόσεις που δηλώνει η εταιρεία για την τεχνολογία της.

Το δελτίο Τύπου δεν διευκρινίζει το μοντέλο και τη χωρητικότητα της μπαταρίας στα οποία αντιστοιχούν οι συγκεκριμένοι χρόνοι, ούτε τις συνθήκες της μέτρησης. Επίσης, δεν προσδιορίζει την ισχύ των φωτοβολταϊκών και τη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης της εγκατάστασης.

Η Στέλλα Λι, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε ότι η νέα λύση συνδυάζει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με την αποθήκευση και την υπερταχεία φόρτιση, με στόχο μια απλούστερη εμπειρία για τον οδηγό.

Το αυτοκίνητο σταθμεύει, το ρομπότ συνδέει

Η αυτοματοποίηση ξεκινά αφού ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο, το κλειδώσει και απομακρυνθεί. Με τη λειτουργία Automated Valet Parking, το όχημα κατευθύνεται αυτόνομα σε προκαθορισμένη θέση φόρτισης.

Στη συνέχεια, ο ρομποτικός βραχίονας εντοπίζει τη θύρα φόρτισης, ανοίγει το κάλυμμά της και τοποθετεί το βύσμα. Για την ευθυγράμμιση και τη σύνδεση χρησιμοποιεί οπτική καθοδήγηση και σύστημα ανάδρασης δύναμης.

Η διαδικασία απαλλάσσει τον οδηγό από τον χειρισμό του καλωδίου, κάτι που αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον σε συνθήκες έντονης ζέστης ή δυσμενών καιρικών φαινομένων. Η ανακοίνωση περιγράφει τη λειτουργία στην εγκατάσταση του Αμπού Ντάμπι, χωρίς να αναφέρει αναλυτικά τα συμβατά μοντέλα.

Στόχος οι 6.000 σταθμοί έως το τέλος του 2027

Η εγκατάσταση εντάσσεται στο σχέδιο διεθνούς επέκτασης του FLASH Charging. Η BYD έχει θέσει στόχο τη δημιουργία 6.000 σταθμών παγκοσμίως έως το τέλος του 2027, διευρύνοντας την παρουσία της τεχνολογίας σε περισσότερες αγορές.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά την ανάπτυξη του δικτύου FLASH Charging. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πόσοι από αυτούς τους σταθμούς θα διαθέτουν τον πλήρη συνδυασμό φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης ενέργειας και ρομποτικής φόρτισης που παρουσιάστηκε στο Αμπού Ντάμπι.