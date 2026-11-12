Με τη νέα πρωτοβουλία της Peugeot, οι αγοραστές καινούργιων αυτοκινήτων μπορούν να επωφεληθούν από δωρεάν καύσιμα για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Μια νέα εμπορική ενέργεια για την ελληνική αγορά ανακοίνωσε η Peugeot, προσφέροντας δωρεάν καύσιμα αξίας έως 1.200 ευρώ σε όσους προχωρήσουν στην αγορά καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου. Το πρόγραμμα Free Miles καλύπτει το σύνολο της επιβατικής γκάμας της γαλλικής εταιρείας, με το τελικό όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση κινητήρα.

Η προσφορά αφορά νέες παραγγελίες λιανικής έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και μπορεί να συνδυαστεί με επιπλέον εμπορικά προνόμια που προσφέρει η Peugeot.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Free Miles

Το όφελος υπολογίζεται με βάση ετήσια διανυόμενη απόσταση 10.000 χλμ και αντιστοιχεί σε κάλυψη του κόστους καυσίμων για έως έναν χρόνο. Η παροχή πραγματοποιείται μέσω προπληρωμένης κάρτας καυσίμων Shell, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 780 πρατήρια του δικτύου στην Ελλάδα, μέχρι να εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό.

Παράλληλα, οι αγοραστές αποκτούν πρόσθετα προνόμια μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+, με διπλάσιους πόντους για έναν χρόνο και 10.000 επιπλέον Bonus Πόντους, που εξαργυρώνονται σε επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ποια μοντέλα συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα Peugeot 208, 2008, 308, 408, 3008 και 5008, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες της αγοράς, από τα μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι τα μεγαλύτερα οικογενειακά SUV.

Η ενέργεια αφορά την επιβατική γκάμα της Peugeot με διαφορετικές τεχνολογίες κινητήρων, όπως βενζίνης, diesel, Hybrid και Plug-in Hybrid. Το ακριβές ποσό της κάρτας καυσίμων εξαρτάται από την έκδοση που θα επιλέξει ο αγοραστής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους αναλυτικούς όρους και τα διαθέσιμα εμπορικά οφέλη μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων της Peugeot.