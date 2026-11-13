Nissan: Πέντε χρόνια δωρεάν service για Juke και Qashqai

Η προσφορά αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, με τιμές εκκίνησης 22.990 ευρώ για το Juke και 26.490 ευρώ για το Qashqai.

Πέντε χρόνια δωρεάν service προσφέρει η Nissan για την αγορά ετοιμοπαράδοτων Juke και Qashqai στην ελληνική αγορά. Η ενέργεια συνοδεύει τα δύο SUV, με τις τιμές τους να ξεκινούν από τα 22.990 και 26.490 ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, τα service θα πραγματοποιούνται στον επίσημο έμπορο της Nissan από τον οποίο αγοράστηκε το αυτοκίνητο.

Οι δύο επιλογές SUV

Το Juke αποτελεί την πιο συμπαγή πρόταση από τα δύο μοντέλα, με ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα και διαστάσεις που εξυπηρετούν τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις. Η τιμή εκκίνησής του διαμορφώνεται στα 22.990 ευρώ.

Το μεγαλύτερο Qashqai τοποθετείται στην κατηγορία των C-SUV, δίνοντας έμφαση στους χώρους για οικογενειακή χρήση, στην άνεση και στις τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού. Η τιμή του ξεκινά από τα 26.490 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της Nissan για τη διαθεσιμότητα των αυτοκινήτων, τις εκδόσεις που προσφέρονται και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των πέντε ετών δωρεάν service.