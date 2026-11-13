Η εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» τη μάχη του GP Βραζιλίας της Formula 1, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη νίκη.

Το Grand Prix Βραζιλίας χάρισε στους φίλους της Formula 1 έναν από τους καλύτερους αγώνες στο δεύτερο μισό της φετινής αγωνιστικής σεζόν. Το Ιντερλάγκος δεν απογοήτευσε, με τον καιρό να επηρεάζει σημαντικά τις εξελίξεις εντός πίστας τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή. Επιπλέον, είδαμε τη Mercedes να κατακτά για ένατη φορά στην ιστορία της τον τίτλο στους κατασκευαστές.

Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο Ιντερλάγκος, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η επιστροφή της McLaren στις νίκες, οι εκκινήσεις των Λιούις Χάμιλτον-Μαξ Φερστάπεν και το double της Mercedes στο 2026.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.