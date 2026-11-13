Το SUV της Ford συγκέντρωσε την πλειονότητα των ελληνικών ταξινομήσεων επιβατικών της μάρκας στο εννεάμηνο του 2026, με επιλογές ήπιας υβριδικής και αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Περισσότερα από τα μισά καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα Ford που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 ήταν Puma. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ που επικαλείται η Ford, το συμπαγές SUV διατηρεί κεντρικό ρόλο στην εμπορική παρουσία της μάρκας στη χώρα μας.

Η γκάμα του περιλαμβάνει τις ήπια υβριδικές εκδόσεις EcoBoost Hybrid και το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές συστήματος κίνησης στο ίδιο βασικό σχήμα αμαξώματος.

EcoBoost Hybrid με 125 ίππους

Το Puma EcoBoost Hybrid χρησιμοποιεί τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,0 λίτρου, με ισχύ 125 ίππων και ροπή 170 Nm, σε συνδυασμό με ήπια υβριδικό σύστημα 48V.

Διατίθεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη Powershift επτά σχέσεων. Σύμφωνα με τη Ford, η ανακοινωμένη κατανάλωση ξεκινά από τα 5,3 λίτρα/100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ κυμαίνονται από 120 έως 130 γρ./χλμ., ανάλογα με την έκδοση.

Η ηλεκτρική επιλογή Puma Gen-E

Το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E αποδίδει 168 ίππους και 290 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 160 χλμ./ώρα.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 43 kWh, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ξεκινά από τις 13,1 kWh/100 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

MegaBox και GigaBox για τις αποσκευές

Η αξιοποίηση του χώρου κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Puma. Στην ήπια υβριδική έκδοση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα και περιλαμβάνει το MegaBox, έναν αποθηκευτικό χώρο 80 λίτρων που εξυπηρετεί και τη μεταφορά βρώμικου εξοπλισμού ή αντικειμένων με μεγαλύτερο ύψος.

Στο ηλεκτρικό Gen-E, το GigaBox έχει χωρητικότητα 145 λίτρων, με τον συνολικό πίσω χώρο αποσκευών να φτάνει τα 523 λίτρα. Επιπλέον, υπάρχει εμπρός αποθηκευτικός χώρος 43 λίτρων για τα καλώδια φόρτισης και μικρότερα αντικείμενα.

Ένα εκατομμύριο Puma

Η ελληνική επίδοση εντάσσεται στην ευρύτερη εμπορική πορεία του μοντέλου. Το 2025, το Puma ήταν το επιβατικό Ford με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέκτησε την πρώτη θέση στις συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων για τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 2023, το 2024 και το 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Παράλληλα, η παραγωγή του μοντέλου έφτασε πρόσφατα το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του Puma για την ευρωπαϊκή παρουσία της Ford.