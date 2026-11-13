Οι Λίντμπλαντ και Μπορτολέτο εξηγούν πώς ο περιορισμός στα 250 kW στις βρεγμένη πίστα του Ιντερλάγκος δυσκόλεψε τις μάχες τους στις ευθείες.

Ο περιορισμός της ηλεκτρικής ισχύος για λόγους ασφαλείας στις συνθήκες βροχής του Grand Prix Βραζιλίας προκάλεσε αντιδράσεις από τους Άρβιντ Λίντμπλαντ και Γκαμπριέλ Μπορτολέτο. Οι δύο οδηγοί περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στις προσπεράσεις, σε έναν αγώνα όπου η διαχείριση της ενέργειας επηρέασε τις μεταξύ τους μάχες.

Οι μονάδες ισχύος του 2026 διαθέτουν ηλεκτρική ισχύ έως 350 kW. Στις βρεγμένες συνθήκες, το σχετικό όριο περιορίζεται στα 250 kW για λόγους ασφαλείας. Αυτή η μείωση κατά 100 kW επηρεάζει την επιτάχυνση και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ηλεκτρικής υποβοήθησης στις ευθείες.

Λίντμπλαντ: «Χρησιμοποιούσα το boost και εκείνος ήταν ταχύτερος»

Ο Λίντμπλαντ βρέθηκε να κυνηγά την Alpine του Φράνκο Κολαπίντο, προσπαθώντας παράλληλα να διεκδικήσει από τον Νίκο Χούλκενμπεργκ τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό. Ο οδηγός της Racing Bulls εξέφρασε με ειρωνική διάθεση τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η μάχη.

«Ήταν μια δύσκολη μάχη και είχα έναν περιοριστή ταχύτητας λόγω της ενέργειας. Οπότε ήταν ωραίο έτσι όπως λειτουργεί. Χρησιμοποιούσα το boost και μετά εκείνος ήταν ταχύτερος από εμένα στο τέλος της ευθείας, με το overtake mode. Καταπληκτικό», δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τον αγώνα.

Ο Βρετανός είχε βρεθεί έως και στην όγδοη θέση στον 45ο γύρο, όμως οι εξελίξεις στο τελευταίο μέρος του αγώνα τον έβγαλαν από τη βαθμολογούμενη δεκάδα. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η ομάδα χρειάζεται να εξετάσει συνολικά τις αποφάσεις της και τα προβλήματα που αντιμετώπισε.

«Ήταν ένας διασκεδαστικός αγώνας, τον απόλαυσα πολύ, ειδικά αν είχε τελειώσει στον 50ό ή στον 55ο γύρο. Πρέπει να δούμε τι συνέβη στους τελευταίους 15-20 γύρους, επειδή δεν νομίζω ότι διαχειριστήκαμε τα πάντα τέλεια. Έχασα πολύ χρόνο με τον Φράνκο και δεν ξέρω αν μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερες αποφάσεις ή αν ήμασταν άτυχοι με τη χρονική στιγμή που βάλαμε ελαστικά βροχής. Δυστυχώς, στους τελευταίους δέκα γύρους είχα μεγάλα προβλήματα στην απόκριση του μονοθεσίου, οπότε ήταν εξαιρετικά δύσκολο να παλέψω με τον Νίκο. Προσπαθούσα απλώς να κρατήσω το αυτοκίνητο στην πίστα», ανέφερε.

Μπορτολέτο: «Ήταν δύσκολο να προσπεράσω»

Αντίστοιχη εικόνα περιέγραψε ο Μπορτολέτο, ο οποίος εκκίνησε από τη 19η θέση έπειτα από την έξοδό του στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών και ολοκλήρωσε τον εντός έδρας αγώνα του στη 16η θέση. Ο οδηγός της Audi υποστήριξε ότι είχε καλό ρυθμό όταν έβρισκε ελεύθερη πίστα, όμως δυσκολευόταν να αξιοποιήσει αυτή την ταχύτητα πίσω από άλλα μονοθέσια. «Κόλλησα στην κίνηση και ήταν δύσκολο να προσπεράσω, επειδή στις ευθείες ήμασταν περιορισμένοι στα 250 kW. Ήταν δύσκολο να δημιουργήσω μεγάλη διαφορά, όμως μόλις βρέθηκα σε καθαρό αέρα ήμουν πολύ γρήγορος. Στο τέλος της ημέρας, αυτό δεν έχει σημασία όταν ξεκινάς από πίσω», εξήγησε.

Ο Βραζιλιάνος στάθηκε πάντως και στο δικό του λάθος στις κατατακτήριες, το οποίο καθόρισε τη θέση εκκίνησής του: «Μιλάμε για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει, όμως δεν έγινε. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μάθω από το λάθος μου στις κατατακτήριες και να προχωρήσω στον επόμενο αγώνα».

Οι τοποθετήσεις των δύο οδηγών αναδεικνύουν την επίδραση που μπορεί να έχει η διαχείριση της ηλεκτρικής ισχύος στις μάχες των μονοθεσίων του 2026. Στο Ιντερλάγκος, ο περιορισμός για τις βρεγμένες συνθήκες προστέθηκε στις δυσκολίες επιλογής ελαστικών και στρατηγικής, επηρεάζοντας τις ευκαιρίες προσπέρασης.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.