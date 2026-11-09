LIVE Pole Position by Allwyn: H Μercedes ξανά πρωταθλήτρια & ο Νόρις νικητής

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μια προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Βραζιλίας.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτύπησε στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επέστρεψε με την ανάλυση του Grand Prix Βραζιλίας, το οποίο κατέκτησε ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ενώ η Mercedes F1 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κατασκευαστών.

Στη σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε όλα όσα έγιναν στο Ιντερλάγκος το τριήμερο που μας πέρασε, θα κάνουμε την ανάλυση του αγώνα και θα μιλήσουμε για όλες τις αγωνιστικές και εξωαγωνιστικές εξελίξεις.

Δείτε με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο την Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.