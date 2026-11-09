CFMoto 550MT & 550MT-X: Διπλή παραλλαγή (vid)

Η CFMoto παρουσίασε δύο νέες μοτοσικλέτες Adventure, μία με έμφαση στην άσφαλτο και άλλη μία που φλερτάρει με το χώμα

Όπως είδαμε και στην έκθεση μοτοσυκλέτας EICMA στο Μιλάνο, η γκάμα της κινεζικής CFMoto δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα μοντέλα κατηγορίας adventure. Αυτή η προσήλωση ενισχύεται περαιτέρω για το 2027 με την άφιξη των νέων, πολυαναμενόμενων 550MT και 550MT-X, τα οποία, μετά την τεράστια επιτυχία που είχε το 450MT στην ελληνική αγορά, αναμένονται με ανυπομονησία στα μέρη μας. Αν και μοιράζονται το ίδιο όνομα και η συντριπτική πλειονότητα των μηχανικών τους μερών είναι κοινή, τα δύο μοντέλα διαφέρουν ως προς τον προσανατολισμό τους: το 550MT έχει σχεδιαστεί κυρίως για ασφάλτινες διαδρομές, ενώ το 550MT-X διαθέτει πλαίσιο και αναρτήσεις προσανατολισμένες στην εκτός δρόμου περιπέτεια. Σύμφωνα με τη CFMoto, ο νέος δικύλινδρος κινητήρας προσφέρει 30% περισσότερη ισχύ σε σχέση με το σύνολο που συναντάμε στο 450MT. Και οι δύο μοτοσυκλέτες εξοπλίζονται με ένα νέο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα 527cc με δύο εκκεντροφόρους και τέσσερις βαλβίδες, ο οποίος αποδίδει 54 ίππους στις 8.500 στροφές και 52Nm ροπής στις 6.000. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν το 550 θα έρθει στην Ευρώπη σαν μοντέλο κατηγορίας διπλωμάτων Α2 (με ιπποδύναμη 47 ίππων) ή με 54 ίππους ή αν θα υπάρξουν δύο εκδόσεις, που είναι και το πιθανότερο.

550MT-X

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι το βάρος (χωρίς υγρά) του 550 MT-X ανέρχεται στα πολύ καλά 172 κιλά, 3 λιγότερα από το 450MT. Το κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων διαθέτει σύστημα quickshifter, ενώ το 550MT-X εισάγει επίσης ένα ηλεκτρονικό σύστημα συμπλέκτη. Μιας και είναι σαφώς εκείνο που εστιάζει περισσότερο στην εκτός δρόμου χρήση, διαθέτει τροχό 21 ιντσών μπροστά και 18 ιντσών πίσω. Είναι εξοπλισμένο με πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της KYB, οι οποίες προσφέρουν διαδρομή 230mm εμπρός και 220 πίσω. Έχει απόσταση από το έδαφος 250mm, παρέχοντας το απαραίτητο περιθώριο για την αντιμετώπιση πιο απαιτητικών εδαφών. Η σχεδίαση του πλαισίου και των πλαστικών μερών παραμένει σχετικά συμπαγής, με στενό κεντρικό τμήμα και ενιαία σέλα, στοιχεία που έχουν μελετηθεί ώστε να διευκολύνουν την κίνηση του αναβάτη όταν οδηγεί όρθιος, κάτι που είναι καθοριστικής σημασίας στην εκτός δρόμου οδήγηση. Στον τομέα των ηλεκτρονικών, το 550MT-X περιλαμβάνει επιλέξιμα προγράμματα λειτουργίας (power modes) και μια ειδική ρύθμιση για εκτός δρόμου χρήση (Off-Road). Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει στον αναβάτη να απενεργοποιήσει το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control) και το ABS στον πίσω τροχό. Ένα σύστημα αμφίδρομου quickshifter περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, όπως και ο πίνακας οργάνων με μια μεγάλη, κάθετα τοποθετημένη οθόνη 6,2 ιντσών, η οποία προσφέρει δυνατότητες συνδεσιμότητας μέσω του συστήματος MotoPlay της CFMoto. Το νέο 550MT-X θα διατίθεται σε τρεις χρωματισμούς: μαύρο, λευκό και γαλάζιο.

550MT

Ενώ το MT-X έχει σχεδιαστεί για περιπέτειες εκτός δρόμου, το 550MT δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των αναβατών που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και αναζητούν διαφορετικά δυναμικά χαρακτηριστικά. Αυτό γίνεται σαφές αν εξετάσει κανείς τα επιμέρους χαρακτηριστικά του πιο αναλυτικά. Η μοτοσικλέτα διαθέτει τροχούς 19 ιντσών μπροστά και 17 πίσω. Το σύστημα αναρτήσεων της KYB είναι ρυθμισμένο για χρήση στην άσφαλτο, προσφέροντας μικρότερη διαδρομή και μια πιο σφιχτή αίσθηση. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι επίσης πιο πλήρης, περιλαμβάνοντας τρεις λειτουργίες οδήγησης, σύστημα ABS με λειτουργία υπό κλίση (υποστηριζόμενο από μονάδα μέτρησης αδράνειας IMU), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control), αυτόματο σύστημα διατήρησης ταχύτητας (cruise control) και Σύστημα Ανίχνευσης Οχημάτων στο Πίσω Μέρος (Rear Detection System)! Το τελευταίο παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο υποβοήθησης για τον αναβάτη, ενώ η οθόνη MMI 2.0 των 8 ιντσών προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης με Apple CarPlay. Ο τουριστικός χαρακτήρας του 550MT ενισχύεται περαιτέρω από το μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 23 λίτρων και τη σχεδίαση της σέλας δύο τμημάτων, η οποία χαρίζει μεγαλύτερη άνεση τόσο για τον αναβάτη όσο και για το συνεπιβάτη. Το ύψος της σέλας ρυθμίζεται μεταξύ 800 και 820mm, δίνοντας στους αναβάτες την ευελιξία να προσαρμόσουν τη μοτοσικλέτα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Πηγή: motorbike.gr