Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Βραζιλίας στο Σάο Πάολο που κέρδισε ο Λάντο Νόρις της McLaren, ενώ η Mercedes F1 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κατασκευαστών.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος, καθώς δεν γνωρίζαμε ποιος θα μπορούσε να αναδειχθεί νικητής. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες άλλαζαν τα δεδομένα του αγώνα, όμως ο Νόρις ήταν αυτός που ξεχώρισε με την ταχύτητά του, αποφεύγοντας το λάθος. Στη σημερινή εκπομπή θα αναλύσουμε επίσης και την εντυπωσιακή εμφάνιση του Μαξ Φερστάπεν, το πρωτάθλημα της Mercedes και τις αλλαγές στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Βραζιλίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.